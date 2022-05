"Výsledek odpovídá průběhu zápasu, hrubě nám nevyšel," přiznal vltavínský kouč Tomáš Freisler. "Hráči asi měli v hlavách, že nás to může o něco víc posunout k našemu vysněnému úspěchu a dolehla na ně tíha okamžiku. Nastoupil mladý tým. Od brankáře ročníku 2004 až po hráče v poli," dodal.

Všichni se teď budou soustředit na sobotní šlágr. "Bude to zápas o všechno. Pořád to ale máme ve svých rukách. Týmovost nám nechybí, kluci si to jen musejí srovnat v hlavě. Když si to uvědomí a přistoupí k tomu jinak, dáme to," má jasno trenér Freisler.

Motorlet se díky třem bodům vyšvihl na šestou příčku a na třetí Slavii B ztrácí jen tři body. Trenér Martin Poustka byl po derby spokojený: "Vyhráli jsme zaslouženě. Bylo to spíš bojovné než pohledné, hlavně v prvním poločase. Soupeř vypadal fotbalověji, ale hrálo se hlavně mezi vápny. Dali jsme ale pěkný gól, ve druhém poločase přidali na tempu a vyústilo to v další dva."

A další pražské týmy v ČFL? Ve skupině A už hrála jen zmiňovaná Admira, která padla v Králově Dvoře 0:1. Slavia B nehrála, měla volný los, jelikož by za normálních okolností hrála s vyloučeným Vyšehradem. Ve skupině B rezerva Bohemians doma porazila Pardubice B 2:0 a béčko Dukly padlo na B týmu Teplic 1:2.