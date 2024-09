"Myslím, že v Plzni viděli diváci nadprůměrné třetiligové utkání, ve kterém nakonec asi zaslouženě vyhráli domácí. Pro nás je ale výsledek, myslím, až příliš krutý, protože zejména v prvním poločase jsme hráli velmi dobře a opět jsme nevyužili své šance, které byly gólové," říkal v hodnocení pro klubový web.

Jak zmiňoval, v první půli jeho svěřenci podali dobrý výkon, ale nedokázali vyzrát na výborně chytajícího Baiera. Po změně stran pak přišel třígólový úder domácích během dvanácti minut a o vítězi bylo rozhodnuto. Prosadily se posily z áčka Plzně, dvakrát se trefil Bello, jednou pak Ricardinho.

"Soupeř se šesti změnami proti středečnímu utkání s Duklou měl velkou kvalitu v rychlé přechodové fázi, která se ukázala ve druhém poločase jako rozhodující. Nás i nadále trápí koncovka, ale s herním projevem jsem i přes relativně vysokou porážku spokojen. Gratuluji soupeři k vítězství, my budeme chtít tři body v neděli doma s Budějovicemi. Snad nám to tam už začne padat," dodal Peřina.

„Jsme rádi, že jsme zvítězili. Rozhodl vstup do druhého poločasu, kdy jsme vstřelili tři góly. To byla klíčová pasáž zápasu. První poločas byl vyrovnaný. Hrál se oboustranně náročný fotbal, oba týmy aktivně napadaly, bylo to v tempu s množstvím osobních soubojů. Pak se nám povedlo během chvíle odskočit a kromě toho jsme ještě v závěru měli pár zajímavých možností ke skórování. Zaslouženě jsme ale vyhráli a byl to od nás celkově povedený zápas," hodnotil duel plzeňský kormidelník Josef Parlásek.

Viktoria Plzeň B - Admira Praha 3:0

Branky: 49. Bello, 58. Ricardinho, 60. Bello. Rozhodčí: Flade – Nedvěd, Suchánek. Žluté karty: Bello - Mráz, Koutecký, Dobiáš, Horák. Diváků: 100.

Plzeň: Baier – Fišer, Paluska, Ricardinho (65. Lörincz), Valenta (65. Nováček), Planeta (83. Šot), Hašek (83. Šmíd), Novák, Falout, Bello (70. Štauber), Šustr.

Admira: Petera – Fric (75. Záruba), Pejša, Mráz (60. Burýšek), Čácha, Koutecký – Dobiáš (60. Jandovský), Čížek, Zahálka (78. Vais), Horák (75. Rolenec), Kunc.