Etická komise Fotbalové asociace České republiky se ve čtvrtek zabývala případem bývalého sparťanského hráče Daniela Turyny, který na svých sociálních sítích vyjadřoval nenávist k židům. Za jeho počínání ho komise potrestala peněžitou pokutou ve výši 50 tisíc korun a trestem fotbalově prospěšných prací v rozsahu 20 hodin. Fotbalista, který naposledy nastupoval za třetiligové Zápy, se proti rozhodnutí ještě může odvolat.

Daniel Turyna během posledního dne loňského roku sdílel na svém Instagramu fotografii s popiskem „navždy nenávist židům“, který doplnil kolečky v barvách pražské Sparty. Na sociální síti X posléze napsal „Haha nikdy nechceš prohrát se židem. Smrt židům.“, což znovu doplnil barvami letenského klubu.

Před etickou komisí pětadvacetiletý fotbalista svoje autorství u příspěvků přiznal, přičemž vyjádřil lítost a poukazoval na veřejnou omluvu, kterou už o den později sdílel na sociálních sítích. Podle svých slov byl během silvestrovského večera pod vlivem alkoholu.

„Říkal, že mělo jít o sázku během silvestrovského večera a že byl opilý. Poměrně upřímně toho navíc litoval. Viděl, že velmi přestřelil, a uznává, že to je něco, co na fotbalové stadiony a do slušné společnosti nepatří,“ prozradil předseda etické komise Jan Eisenreich.

Mnozí očekávali, že kvůli Turynově prohřešku přijde trest v podobě zákazu činnosti, který mohl v tomto případě dosahovat až pěti let. Komise se ale rozhodla pro peněžitou pokutu ve výši 50 tisíc korun a 20 hodin fotbalově prospěšných prací.

„Přijde nám, že peněžitý trest ve spojení s fotbalově prospěšnými pracemi by měl splnit svůj účel. Oslovili jsme dva okresní fotbalové svazy – Kutnou Horu a Kolín, a ideálně si to představujeme tak, že by se pan Turyna mohl věnovat například čistění stolpersteinů, což jsou kameny na počest obětí holokaustu. Myslíme, že by to mohlo vést k nápravě,“ vysvětlil rozhodnutí Eisenreich.

Podle vydaného odůvodnění použil Turyna označení židé směrem k fotbalové Slavii v souvislosti s nechvalně známým pokřikem „Jude Slavia“, přičemž komise se vyhradila i proti samotnému pokřiku.

„Na jednu stranu je to možné vnímat jako polehčující okolnost, na druhou stranu však svými příspěvky pan Turyna coby bývalý úspěšný mládežnický reprezentant působí na další osoby, mnohdy mladší a v některých případech k němu nepochybně vzhlížející. Je však nutné poznamenat, že pan Turyna ve svých příspěvcích šel daleko za hranu označení „Jude Slavia“ a obraty „nenávist židům“ a „smrt židům“ (nejspíš nevědomky) zhmotnil nejen antisemitismus, ale i nacistické myšlenky na vyhlazení celého židovského etnika,“ stojí v odůvodnění trestu.

Zmíněné požití alkoholu podle svého vyjádření komise nebrala jako polehčující okolnost na rozdíl od omluvy zveřejněné už o den později. Na základě toho rozhodla komise o zmíněném trestu.

„Zatím nevíme, jak pan Turyna přijme trest, to je na něm. Poslali jsme mu rozhodnutí klasicky do mailu. Může se odvolat k odvolací komisi, která to může ještě změnit,“ prozradil předseda etické komise závěrem.