Jak jste bral, že zrovna proti Příbrami odstartujete novou sezonu?

Vždy, když někde jsem, tak tam zakotvím, takže to pro mě žádná sranda nebyla. Bral jsem to, jak to prostě je a nakonec musím pogratulovat Příbrami k výhře.

Po prvním poločase jste vedli, ale po pauze dostali čtyři góly.

Vůbec jsme nehráli dobře. Bez výmluv, měl jsem s týmem asi šestnáct tréninků a chceme naši práci dělat jinak, samozřejmě to nějaký čas potrvá. Odehráli jsme v létě těžká přípravná utkání a v nich to vypadalo mnohem lépe. Přijde mi, že do sezony ještě nejsme úplně nachystaní a proces bude ještě chvíli trvat, než přijdou výsledky. Byl jsem trochu rozčarovaný i z toho, že kluci se nesnažili dělat to, co jsme chtěli. Všechno si rozebereme na videu, proti Příbrami ale nebyl náš výkon dobrý.

V prvním kole jste měli volno a kvůli vyloučení Robstavu vás bude čekat ještě jedno. Co říkáte na tu situaci, že každé kolo nebudou hrát dva týmy?

Je to velice nešťastné, ale musíme to brát tak, že se to prostě stalo.