(usmívá se) Přišlo více posil, takže se góly nečekají pouze ode mě. Ale samozřejmě budu hrozně rád, když se bude dařit mě i týmu. Když to všechno půjde, jak si trenér přeje, bude to super.

Měl jsem i jiné možnosti, ale to už je teď jedno, rozhodl jsem se jít do Admiry.

Chtěl jsem nějakou změnu. Na Lokádě mi to celkově nevycházelo. Jak se to tam celé překopaloa vložila se do toho Sparta, byl tam většinou tlak na to, aby hráli kluci ze Sparty. Nechtěl jsem už jen vysedávat na lavičce, navíc byl ze strany Admiry zájem, táta tam dříve hrával, takže jsem rád přestoupil.

Kolik jste toho odehrál v přípravě?

Měl jsem antibiotika kvůli angíně, takže jsem jeden zápas vynechal, jinak jsem nastoupil do tří zápasů. Dvakrát poločas a jednou přes hodinu.

Cítíte z týmu kvalitu a sílu?

Velikou! A myslím, že po pár kolech se hodně lidí bude divit, jak moc velikou. (usmívá se)

V jaké formě jste vy? Jste zdravý a stoprocentně připravený na sezonu?

Jsem zdravý, což je pro mě nejdůležitější. Cítím se parádně a nejsem ničím limitovaný.

Zdraví vám před dvěma roky překazilo sen o nejvyšší soutěži. Když se zpětně ohlédnete, jak na tohle období vzpomínáte?

No, byla to samozřejmě velká rána, ale když už se to stalo, tak s tím člověk nic neudělá. Hlavní bylo dobře se uzdravit, jít den po dni. Když to nevyšlo, člověk pak všechno hodnotí jinak. Jsem rád, že mě teď nic nebolí, jsem zdravý a mohu si fotbal užívat.

Pak následovala doba, kdy jste se léčil a vystřídal několik klubů. Určitě jste rád, že už máte klidnější období, že?

Určitě ano, hodně se na novou výzvu těším. Moc ostrých zápasů jsem neodehrál, teď to vypadá, že toho odehraju výrazně více. Na sezonu se ohromně těším.

Je pro vás pořád velikou motivací pokusit se dostat do profesionálního fotbalu? Berete to jako takový restart?

Je to tak. Motivace je důležitá vždy, bez ní by to nešlo.

Povedená sezona na Admiře by mohla pomoct, že?

Určitě ano!