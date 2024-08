Prožívá hektické dny. Po nedělním příletu z olympijských her v Paříži…

Změny musel řešit i na opačném konci hřiště. Skončila totiž brankářská jednička Keller a musela se tak hledat náhrada. „Vyřešili jsme to Erikem Kolářem ze Sparty B, ale ten se nešťastně zranil, bude dva tři měsíce mimo a museli jsme to řešit dál. Po jednáních jsme vzali dva mladé devatenáctileté mladíky z Liberce a Hradce, z Komárova přišel Petr Lorenz. Na jednu stranu jsme si vědomi, že je tam trochu nezkušenosti, na druhou ukázali v přípravě výkonnost a dostanou důvěru,“ pokračoval k novým tvářím mezi tyčemi.

„Zásah do kádru byl po minulé nepovedené sezoně veliký, snad největší za poslední desítky let na Admiře. Noví hráči jsou kvalitní, možná jsem si ani nepředstavoval, že přijde až taková kvalita. Vše se ale ukáže až na hřišti, jenom jména body neudělají, musí si to všechno sednout,“ upozorňuje kouč Admiry.

Letní přípravu završila domácí bezbranková generálka proti Živanicím. "Měla být původně v pátek, ale kvůli bouřce jsme ji odložili na pondělí. Příprava jinak jela podle plánu. Odehráli jsme zápasy s různými soupeři i výsledky. Trochu mě mrzí dvě smolná zranění Zahálky a Kuchaře, ale doufám, že budou oba brzy v pořádku, jinak s přípravou panuje celkově spokojenost," dodává František Peřina.

Jeho svěřenci vstoupí do nové sezony v neděli dopoledne, domácím zápasem proti B týmu Dukly.