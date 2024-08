/FOTOGALERIE/ Jestli někdo odešel o minutu dříve ze stadionu Admiry při víkendovém utkání třetí nejvyšší fotbalové soutěže s béčkem Dukly, přišel o to nejpodstatnější, na co se čekalo až do 94. minuty - gól. K radosti domácích příznivců ho vstřelil Adam Vais a v Kobylisích se slavily první body nové sezony. Kouč František Peřina měl radost z vítězství i výkonu svých hráčů. Tolik radosti už ale nemá z toho, že hned ve druhém kole má jeho tým po vyloučení Robstavu volno.

"Na našem týmu je, myslím, vidět změna proti minulé sezóně. Mnoho věcí je sice třeba zlepšovat, noví hráči se zabydlují v týmu a návyky nového systému také chtějí ještě čas. Co je ale podstatné, je přístup. A ten byl velmi dobrý. Doufám, že se brzy uzdraví Štěpán Zahálka a Tomáš Kuchař, kteří by měli přinést do hry ještě větší kvalitu a konkurenci," pochvaloval si kouč na klubovém webu.

I když na ukazateli skóre svítily po většinu zápasu dvě veliké nuly, diváci se nenudili a sledovali zajímavé útočné akce a šance na obou stranách. V domácím černobílém dresu se ve výborném světle ukázal Maxmilián Petera. Tento devatenáctiletý gólman přišel v létě na Admiru z Hradce Králové a vychytal všechny šance hostů.

Trenér Peřina původně počítal, že brankářskou jedničkou bude Erik Kolář ze Sparty B, ale ten se v přípravě zranil a důvěru vložil do mladých gólmanů. "Na jednu stranu jsme si vědomi, že je tam trochu nezkušenosti, na druhou ukázali v přípravě výkonnost a dostanou důvěru," vysvětloval.

Zápas proti béčku Dukly rozhodla i jeho šťastná ruka při střídání. V 83. minutě poslal na trávník místo Jandovského dvacetiletého mladíka Vaise a ten ve čtvrté minutě nastavení okořenil svůj debut v dresu Admiry vítěznou brankou po přesné hlavičce.

"První mistrovské utkání v soutěži je vždy velmi důležité zvládnout za tři body. Nám se to podařilo, stejně jako před dvěma léty, se stejným soupeřem, s podobným průběhem a výsledkem, tedy o jednu branku. Nutno ale říci, že to bylo vítězství šťastné. Hráči Dukly tvoří velmi kvalitní, vyrovnaný tým, velmi dobře kondičně i herně připravený. Dynamika, rychlost a individuální dovednosti soupeře nás přinutily k maximálnímu výkonu, kdy si hráči v úmorném vedru museli sáhnout na samotné dno svých sil," přiznal František Peřina, že byl zápas mimořádně náročný.

"Zápas měl několik fází, kdy se týmy střídaly v určování vysokého tempa hry a držení míče. Zásadní ale bylo to, že si hráči Dukly vytvořili více brankových příležitostí, z nichž tři nebo čtyři můžeme označit za vyložené. V těchto chvílích nás podržel v brance Max Petera, který svými zákroky soupeři skórovat nedovolil. Dukla nám svým pohybem a rotací nedovolila příliš kombinovat a eliminovala naši přechodovou fázi natolik, že naši útočníci nedostávali míče po zemi do náběhů, což je jejich silná stránka," dodal trenér ve svém hodnocení.

Jeho svěřenci budou mít v příštím kole volno. Původně měli naplánovaný zápas s týmem FK Robstav. Ten nejprve vyhrál soudní tahanice o jeho zařazení do 3. ČFL, ale Vrchní soud vše zrušil, Robstav je vyřazen ze soutěže a je brán za prvního sestupujícího. Nepříjemné je to i z toho důvodu, že díky dodatečnému zařazení tohoto týmu byl počet účastníků lichý - 17. Nyní jich je o jednoho méně, ale rozlosování platí a tedy budou mít v každém kole volno hned dvě mužstva.

"Je to špatné. Štve mě to, pauzy jsou najednou dvě. Horší je ta teď hned ve druhém kole, máte rozjezd sezony a do toho skočí pauza. Ani není s kým hrát přátelák, pak přijde druhé volno. Je to nešťastné, co se stalo všechno s losy, postupy, nepostupy. Nikdo to nechápeme, ale musíme se s tím naučit žít," dodal František Peřina.