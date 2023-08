Od vymyšlené penalty rozhodčího Michala Patáka uběhl jen týden a pražská Admira hrála znovu doma, tentokrát proti Královu Dvoru. Mnohé fanoušky fotbalu mohla zaskočit delegace sudího Drahoslava Drábka, který má také na kontě přešlapy z minulosti. Zkušený osmačtyřicetiletý rozhodčí ale zvládl nelehký úkol na jedničku. Sledovaný zápas udržel v klidu a když se jeden z domácích ochotně skácel k zemi v pokutovém území, okamžitě mu udělil žlutou kartu. „Dalo se očekávat, že to bude sledované, ale musím smeknout klobouk před oběma týmy,“ vyprávěl po utkání Drábek.

Fotbalisté Admiry na domácím trávníku porazili soupeře z Královo Dvora 2:1. | Foto: Deník/Michal Káva

Jak jste z pohledu rozhodčího viděl odpískanou penaltu z minulého týdne?

Situaci jsem samozřejmě viděl, ale vůbec mi nepřísluší hodnotit výkon kolegů. Nezlobte se. Jsem jeden z rozhodčích, hodnocení přísluší odborným komisím, aby si to vyhodnotily.

Jak vnímá rozhodčí, když jede po takové kauze pískat právě na Admiru? Cítil jste na sobě tlak a to, že bude zápas sledovaný?

Vzhledem k tomu, jak se ve sdělovacích prostředcích během celého týdne objevovaly různé polemiky, tak samozřejmě člověk ví, že to bude sledované. Delegaci jsem ale dostal už dávno před utkáním minulý týden. Je veřejně známé, že jsem tady měl být. Samozřejmě se dalo očekávat, že to bude sledované vzhledem k tomu, co se psalo ve sdělovacích prostředcích. Větší pozornost ze strany veřejnosti se tomu přikládala. Já musím smeknout klobouk, nebylo to jednoduché ani pro domácí hráče, ani pro hosty. Obě družstva i diváci ale k utkání přistoupili se vší úctou a tak, jak to má být.

Absolutní faul na fotbal, vypráví kanonýr Admiry Zahálka. Opakování by uvítal

Zápas proti Královu Dvoru tedy proběhl úplně v pořádku?

Řekl bych, že to bylo v mezích. Ve finále je pro mě důkazem reakce obou mužstev, kdy obě mužstva jdou a poděkují. Za mě tohle utkání nevybočovalo z rámce. Dá se říct, že to bylo běžné utkání.

Patákova penalta? Na doživotní zákaz činnosti, říká Záruba. Soupeř aféru neřešil

Práci jste měl při strkanici obou týmů po ostrém zákroku u středu hřiště. Byl tam bezohledný zákrok skluzem, kdy hostující Michal Procházka kopl domácího hráče. Domácí kapitán na to reagoval tak, že do hráče s projevem nesportovního chování strčil. Oba byli ohodnocení žlutou kartou.

Další žlutou kartu jste udělil za přihraný pád v pokutovém území. Chtěl jste dát hráčům jasně najevo, že po minulém týdnu jim tohle opravdu nepísknete?

Ne, tak to nebylo. Nedošlo tam ani k žádnému kontaktu, bylo tam předstírání kontaktu. Pro mě to byl jednoznačný projev nesportovního chování a snaha oklamat rozhodčího.