Českým fotbalem hýbe po středečním utkání ČFL mezi Zápy a béčkem Mladé Boleslavi další aféra. Domácí fotbalisté vyhráli 2:1 díky penaltě ze závěru utkání, která se podle všeho neměla pískat. Hlavní sudí Václav Kubec má pozastavenou činnost, dokud se celá věc neprošetří. „Do vyřešení případu má s okamžitou platností pozastavené delegace. Teď budeme čekat na zprávu delegáta utkání a na všechny dostupné videozáznamy,“ prozradil Rudolf Špoták, předseda komise rozhodčích pro Čechy.

Odpískaná penalta Záp proti Mladé Boleslavi | Video: TVCOM.cz

„Při utkání bylo pořizováno víc videozáznamů než jen ten, který koluje po sociálních sítích. Až uvidíme všechny dostupné videozáznamy, budeme se tomu na příštím zasedání komise rozhodčích věnovat. Potom vyneseme verdikt,“ doplnil.

Právě zmiňované video, které koluje po sociální síti X vzbudilo okolo zápasu rozruch.

Běžela 84. minuta a stav byl 1:1, když se zápský Vladyslav Kolodezhnyi v pokutovém území uvolnil přes několik soupeřů a vypálil. Hned po vyslání míče na bránu se ale skácel k zemi, zazněla píšťalka… a sudí Kubec nařídil pokutový kop. Jak vyplývá z dostupného záběru, k žádnému faulu ale nedošlo.

Zdroj: TVCOM.cz

Domácí Martin Jelínek se i tak postavil k penaltě, proměnil ji a zajistil svému týmu, který je v tabulce ČFL B momentálně druhý, vítězství 2:1. I první gól domácích v zápase byl přitom sporný. Dost možná totiž padl z ofsajdové pozice.

Podle reakcí na sociálních sítích se ale v Zápech nejedná o nic neobvyklého. „Fotbalovou kariéru jsem v Zápech ukončil právě kvůli tomuto. A i když je to již skoro osm let, tak se nic nezměnilo,“ napsal na síti X Dominik Rodinger, současný trenér Hostouně.

„Na Zápech je prostě skvělý to, jak se to tam dělá i nejvíc okatě a všem to je úplně jedno,“ přisadil si další z uživatelů X.

Skandální momenty v Zápech. Mladá Boleslav padla po nepochopitelné penaltě

„I přes prohru chci kluky pochválit. S nelehkým prostředím v Zápech si poradili velmi slušně,“ hodnotil v polovině března po vzájemném utkání trenér libereckého béčka Jakub Harant.

Tehdy Zápy zvítězily 3:0 a první gól vstřelily rovněž po penaltě, o níž se dalo polemizovat. Podobnou zkušenost mají koneckonců i Brozany, které v Zápech na konci března prohrály 2:3. I tehdy srovnávali domácí z penalty, která následovala po podivném pádu v pokutovém území. Pojítkem těchto dvou duelů je jméno jednoho rozhodčího: Tomáš Švagr pískal duel Zápy - Brozany jako hlavní, proti béčku Liberce byl na čáře.

Zdroj: TVCOM.cz

Předseda komise rozhodčích ale podobná nařčení z opakovaných pochybení v Zápech odmítá.

„Kdybych se ze své pozice měl zaobírat vším, co se píše na sociálních sítích, tak bych nedělal nic jiného. Jsme komise rozhodčích, která na to musí koukat z odborného hlediska a s nadhledem a nemůže se nechat strhnout. Za působení mojí komise rozhodčích jsme určitě nezaznamenali, že by v Zápech byly problémy,“ uzavřel.