Sestup po čtyřech letech v ČFL musí být pro Zbuzany velkým zklamáním. Souhlasíte? Můžu k tomu říct akorát jednu věc, jak se říká, co vás nezabije, to vás posílí. Pro mě je to samozřejmě zklamání. Hráli jsme v ČFL důstojnou roli, ale to, co se za poslední rok až rok a půl událo v mém klubu, bylo velmi špatně. Z toho jsem se velice poučil, že nelze s některými lidmi vůbec pracovat. To, co se stalo, se stalo. Teď koukáme dopředu, děláme celkově nový tým včetně toho realizačního. Uvidíme, co nám divize ukáže. Taky už jsme ji hráli, je to taky silná soutěž. Věřím ale tomu, že vybudujeme kádr a do budoucna budou zpátky zase dobré Zbuzany. Abych tady někoho hanil nebo jmenoval, to nechci. Není to důstojné. Určitá skupina lidí ale ublížila Zbuzanům jako týmu a jako klubu.

Mluvíte o věcech, co se udály za poslední rok a půl. Můžete je aspoň trochu přiblížit?

Bavme se třeba tak, že se nesešel optimální realizační tým, který nespolupracoval a nebyl vhodný pro třetí ligu.

Stávka v třetiligovém klubu, k utkání dorazil jen jeho šéf. Nařčení hráčů odmítá

Hodně se napsalo o neodehraném zápase v Plzni, kam hráči nedorazili, protože stávkovali kvůli údajným neuhrazeným financím z vaší strany. Jak moc kontumace mrzí, když tabulka byla vyrovnaná?

Uteklo nám to o bod. Po tom, co se stalo v Plzni, bylo moje rozhodnutí zcela jasné. Měli jsme do konce čtyři zápasy a já musel okamžitě dát dohromady tým de facto z béčka z okresního přeboru, se kterým jsem to dohrál, aby nás nevyloučili. Po Plzni před zápasem v Přešticích byly ještě telefony, že by to rádi odehráli, ale já už neměl důvěru k realizačnímu týmu ani k hráčům. Mohlo se klidně stát, že kdybych tam nejel se svými hráči, tak by tam nemuseli přijet vůbec a bylo by to ještě horší. Takhle jsme odehráli kvalitní zápasy s B týmem. Nepočítali jsme, že uděláme nějaké zázraky, ale čestně jsme to dohráli.

Co je teď tím nejpalčivějším úkolem? Sehnat finance?

To je absolutní priorita. Teď jednám s nějakými zásadními finančními partnery, což je na programu každý den. Je otázka, na kolik dosáhneme a jak budou věci dál fungovat. Teď je to tak, že musím ještě dorovnat nějaké záležitosti, které se týkají FAČRu. Kdyby ty nebyly uhrazené, tak bychom nemohli dál pokračovat. To je ale můj problém, ne problém hráčů, kteří tu byli. Já jsem majitel klubu, ale rok a půl už jsem tým nefinancoval. Měl jsem tam generálního partnera, který měl finanční problémy. To byl i jeden z hlavních důvodů, že se to takhle vyvinulo. Hráči hráli téměř zadarmo a pak udělali to, co udělali.

Naše největší síla? Chtíč, vášeň a fanoušci, říká gólman Švenger před baráží

Objevily se i spekulace, zda Zbuzany vůbec přihlásí divizi. Z toho, co říkáte, to ale zní, že ji budete hrát?

Samozřejmě chceme divizi hrát a děláme všechno pro to, abychom to celé konsolidovali. Především je to samozřejmě otázka financí, které tam nějakým způsobem zůstaly. Byť ne mojí vinou. To teď všechno musíme dát dohromady a pak se můžeme bavit o tom, jak to bude dál. Zatím je vize taková, že jednoznačně chceme hrát divizi a příští rok se o to poprat.

Říkal jste, že stavíte nový tým. Bude proměna kádru hodně zásadní?

Vzhledem k tomu, že se událo to, co se událo, tak se uvidí, jestli z bývalého kádru někdo zůstane. Zatím počítám, že asi ne. Nebráním se ale ani tomu, kdyby někteří hráči chtěli zůstat a dál na sobě pracovat. Na druhou stranu říkám i to, že to není priorita. To v žádném případě. Dopředu počítáme s tím, že budujeme nový kádr.