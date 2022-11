Michal Šmarda, trenér FK Viktoria ŽižkovZdroj: FKVŽVěděli jsme, že nás čeká nepříjemný soupeř, hodně soubojový a bojovný. Připravovali jsme se na ně, věděli o jejich přednostech, ale na druhou stranu věřili tam našim, větší fotbalovosti. Vždy ale musíte respektovat sílu soupeře. V úvodu nás při jedné situaci podržel brankář Milan Švenger, jinak jsme měli první poločas ve své režii. Vytvořili si řadu dobrých akcí a jednu se po penaltové situaci podařilo dotáhnout do vedení. O přestávce jsme si řekli o nějakých věcech, které může soupeř změnit, že zjednoduší hru a bude tam víc nákopů, soubojů a dlouhých autů. Dobře jsme na to zareagovali, ale myslím, že druhý poločas už nebyl z naší strany tak herně kvalitní. Ležela na nás tíha touhy dovést zápas do vítězného konce, vyhrát dvakrát za sebou doma není nic jednoduchého. Ke konci to moc nebylo o fotbalu, ale nějakým způsobem jsme to zvládli a urvali to, jsme za to rádi. Vytvořili jsme si bodový polštář a máme klidnější pozici pro práci do zimní přípravy.

Jak zápas ovlivnilo počasí? Po příjemném podzimu šlo o první opravdu zimní utkání.

Tak už je listopad… Jsme rádi, že se zápas podařil odehrát. Vedení dělalo vše pro to, aby se sehrál. V sobotu bylo hřiště pod sněhem, ale na zápas byl terén slušný a ani po něm nebylo hřiště nějak rozbité. Chtěli jsme hrát, cítil jsem z mužstva, že má formu, odhodlání a chce hrát a vyhrát.

Žižkov byl jasný favorit soutěže. Přezimujete první s devítibodovým náskokem. Dopadl podzim nad očekávání dobře?

Zdroj: FKVŽKdyž jsme přišli na Žižkov a udělali si analýzu nějakých věcí, řekli jsme si, jakou cestou se vydáme, které věříme a začali budovat kádr. Zůstali nebo přišli hráči, kteří chtěli bojovat za Viktorku a splnit cíl, co jsme dostali od vedení. Po podzimu můžeme být určitě spokojení. Měli jsme jednu minisérii, kdy jsme nezvládli utkání v Benešově, deset minut v Kolíně, kde jsme ale po přestávce výborně zareagovali a srovnali. Doma jsme ztratili body pouze s Velvary, které hrály velice dobře. Máme na čem pracovat, sezona se vyvíjí, ale jak už jsem říkal, devět bodů je dobrým polštářkem. Celkově jsem rád, že se v kabině vytvořila parta, to je velmi důležité, tým má ducha, je pracovitý a všichni chceme vrátit Viktorku do druhé ligy.

Zmínil jste tři podzimní ztráty, dvě remízy a prohru. Ty přišly v rychlém sledu, vlastně jste v té době vyhráli ze čtyř zápasů jediný. Šlo o shodu náhod nebo o nějaké horší období?

Sešlo se více faktorů, hlavně nám chyběli klíčoví hráči do ofenzivy. Zranil se Prošek, Súkenník, Jirásek byl mimo hru, plus další zranění… rozpadla se nám útočná formace. Prohru v Benešově ale hodně ovlivnilo to, že jsme nešli do vedení. Musíme ale také respektovat sílu soupeře. Neschováváme se za to, že jsme favoriti soutěže, to vůbec ne, víme o tom a ztotožňujeme se s tím. Musíme ale respektovat soupeře, kteří také trénují, připravují se a často mají kvalitní hráče, co by mohli hrát z fleku druhou ligu, jen do ní třeba nechtějí, protože mají dobrou práci.

Navíc každý se proti vám chce vytáhnout…

Žižkovští trenéři Václav Kotal a Michal Šmarda s vedením klubu.Zdroj: FKVŽAno, každý, kdo přijede na Viktorku, nebo hraje doma, je v pozici, že nemá co ztratit. Namotivuje se, je to pro ně daleko větší prestiž a pro nás o to složitější. Jsem rád, že jsme to takto zvládli. Jestli si někdo myslí, že ČFL je lehká soutěž a že budeme každého porážet pět šest nula, tak to není. Po minulé sezoně, kdy toho tým moc nevyhrál, zůstalo jádro a hráči se museli naučit zase vyhrávat. Během dvou měsíců byli v jiné roli, místo záchrany najednou byli favority, museli to neustále dokazovat, hrát do plných, tvořit hru. Není to jednoduché.

Během patnácti zápasů jste inkasovali pouhých šest gólů. To je úctyhodná defenzivní bilance.

Vždy tam byly situace, kdy jsem nebyl spokojený. V řadě zápasů nás podržel gólman, dával nám jistotu do dalšího průběhu. Máme na čem pracovat, ale je to základ. Vždy říkáme, že musíme hrát na nulu vzadu a věřit kvalitě, kterou máme do útočné fáze. Odzadu se vše vyvíjí, organizace hry jde od obrany.

Cíl Viktorky je jasný, rychlý návrat do 2. ligy. Větší tlak asi na jaře cítit nebudete, úkol je jasný od začátku. Je to tak?

Když vedení vytyčilo cíl vrátit se do druhé ligy, řeklo nám, že po podzimu by bylo dobré, kdybychom byli na dostřel špičce a měli dobrou pozici pro jaro, abychom pak mohli zabojovat o baráž a o ligu. Po této stránce se podzim opravdu povedl, ale je to pořád jen půlka sezony. Dodá nám to ale větší klid do práce.

Budete chtít v zimě doplnit kádr nebo si po uzdravení marodů vystačíte s kvalitou, kterou máte?

S kolegy jsme se bavili, když vyhodnocujeme věci, taková ta každodenní práce, že na jednom postu určitě potřebujeme doplnit. Máme ještě pár otazníků, ale uvidíme, co se povede, jaká bude nabídka. Nečeká nás nic převratného, že by přišlo pět šest nových hráčů, to ne. Jedno místo potřebujeme posílit, budeme se o to snažit a když to dopadne, budeme rádi. Hráče máme, je tu dobrá parta, dá se na nich pracovat a posouvat je dál. Máme dobrý mix starších zkušených s mladými i střední generací, nastavení jsme dobře. Budeme pracovat, aby byl herní projev lepší a dál jsme se posouvali.

Během podzimní části přišel Václav Kadlec. Jak na hráče z ČFL zapůsobí taková posila? Byť je kádr plný zkušených fotbalistů…

Václav Kadlec v dresu žižkovské ViktorkyZdroj: FKVŽVenca je skvělý fotbalista, výborný kluk a charakter do kabiny. Má profesionální přístup k tréninkům, jeho limit je jen zdravotní. Když bude zdravý, je pro Viktorku jednoznačně přínosem. Přes zimu si s ním sedneme a nastavíme pravidla, s jeho zdravím nemůže absolvovat všechny tréninky. Najdeme cestu, aby se připravoval. Zdravý je pro tým velkým přínosem.

S B týmem si moc nepomůžete, je hodně dole v tabulce pražského přeboru a naopak ho často posilujete vy…

Vše se vyvíjí. Béčko nefungovalo optimálně, přes úkol máme za cíl i tento tým posunout k lepší organizaci. A také najít termíny, aby hrálo po našem utkání a ne před námi. Áčko má přednost, je složité, aby k ním někdo za takové situace chodil.

Je něco, co vás na sezoně negativně i pozitivně překvapilo?

Podzim v ČFL završila dohrávka Žižkov - Zápy. Domácí slavili výhru 1:0.Zdroj: Deník/Michal KávaPozitivní je, že se náš tým dal do kupy a vytvořila se parta. Fanoušci nás podporovali, jezdili i ven, toho si moc vážíme. A to negativní? (přemýšlí) Takové věci také patří k fotbalu. Bavili jsme se s kolegou Kotalem, že když Brno nebo Hradec před dvěma roky postupovalo do ligy, také tam byla klopýtnutí. Herní projev nebyl kolikrát optimální, jak by si každý představoval, ale tým šel za svým cílem. Výkyvy k průběhu sezony patří. Negativní ale samozřejmě byla i nějaká zranění, to je vždy nepříjemné. A také ten zmiňovaný zápas s Benešovem.

Podzimní část ČFL skončila, ještě vás čeká Tipsport liga. Jaký pak bude další program?

Po dohrávce se Zápy dostali hráči dva dny volno, pak nás čeká ta Tisport liga, do které rozdělíme tým a dáme prostor i těm, kteří měli menší vytížení. Čekají nás tam tři dobří soupeři. Od 8. prosince pak dostanou volno a individuální tréninkové plány, které budou od ledna plnit. Pak se 9. ledna sejdeme k zimní přípravě. Tu absolvujeme v domácích podmínkách, odehrajeme nějaké přípravné zápasy. První liga začíná brzy a týmy pojedou za teplem, tak budeme hrát s druhou ligou. Rádi bychom také na tři čtyři dny změnili prostředí a jeli na soustředění na hory. To teď řešíme s vedením.

