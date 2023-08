/VIDEO/ Tři sezony po sobě začínali fotbalisté Admiry sezonu ČFL na domácím hřišti v derby proti béčku Slavie. Ta minulý rok odehrála ve druhé nejvyšší soutěži, ale sestoupila a tak v neděli "tradiční" úvod nového ročníku v Kobylisích počtvrté za posledních pět let obstaral tento zápas. Bilance byla vyrovnaná - jednou vyhrála Slavia (7:2), jednou Admira (3:1) a jednou skončilo toto derby nerozhodně (1:1). Statistiky na svoji stranu převážili slávisté, vyhráli totiž 4:0!

Fotbalisté Admiry (na archivním snímku) prohráli na úvod nové sezony ČFL se slávistickým béčkem 0:4. | Foto: Deník/Martin Mangl

Trenér sešívaného béčka David Střihavka si vedle stabilně za rezervu hrajícího Bořila pozval z A týmu ještě Tecla s Hronkem a Sirotníkem a jejich síla byla znát.

"Slavia přijela ještě více posílená, než jsme si mysleli. Byla to pro nás velká síla," uznal kouč Admiry František Peřina.

"I kdyby kluci delší dobu neměli úplně sportovní formu nebo vytížení, tak je to velký přínos. Zapojovali se skvěle do útočných situací. Ukázalo se ale také, že máme silnou lavičku. Když kluci střídali, tak jsme měli plnohodnotnou náhradu. Pro vstup do sezony byla jejich přítomnost zásadní. Děkujeme, že přišli s velkou chutí pomoci týmu. Ukázali mladým, jak se hraje fotbal," těšilo Střihavku.

Kvalita ČFL šla o stupínek výš, říká trenér Admiry František Peřina

Domácí odehráli dobrý první poločas, ale gólem Planky z dvacáté minuty ho prohráli 0:1. "V prvním poločase jsme to zvládli a stačili jim. Na šance to bylo tak 3:2, ve druhém poločase, jak nám ubývaly síly, nás kvalita Slavie převálcovala," pokračoval v hodnocení Peřina.

Jeho svěřenci po změně stran dvakrát inkasovali po rohovém kopu a pokaždé u toho byl skórující Trédl. "Mrzí mě, že jsme dostali dva identické góly z rohu. Slavia to ale zahrála skvěle, bylo to dobře kopnuté, dobrý náběh, těžko se to bránilo. Tyhle dvě situace rozhodly o našich minimálních šancích, které jsme si dělali, na remízu," přiznal František Peřina.

„Soupeř měl za stavu 1:0 dobrou šanci, také dobrou střelu z dálky. Když dáte soupeři dýchnout nějakým gólem nebo jen nadějným výsledkem do druhé půle, tak má vždycky velkou chuť a vůli urvat body. Ale rozhodly naše standardní situace na 2:0 a 3:0,“ potvrdil jeho slova Střihavka.

Za stavu 0:3 bylo rozhodnuto, definitivní podobu výsledku pak dal Toula. "Druhý poločas vyzněl jasně pro Slavii a i po vystřídání nás mladí hráči přeběhali. Náš gólman Keller nás ještě zachránil od většího debaklu," řekl kouč Admiry po prohře 0:4. "Sezonu tak začínáme druhým kolem," dodal s úsměvem.

"Jsem rád, že jsme utkání zvládli. Říkali jsme, že pokud budeme hrát ve vysoké intenzitě, dobře držet míč a tvořit si šance, tak by mohly soupeři ve druhé části zápasu dojít síly. To se také stalo. Měli jsme také velkou kvalitu na střídání," pochvaloval si David Střihavka.

Přebor odstartoval novou sezonu. Favoritům se vůbec nedařilo

Admira - Slavia B 0:4 (0:1)

Branky: 20. Planka, 55. a 59. Trédl, 73. Toula. Rozhodčí: Vojtěch - Vít, Hrivík. ŽK: Martinic, Herc - Hunal, Bořil.

Admira: Keller – Herc, Martinic (75. Fric), Koutecký, Burýšek (57. Jandovský), Čácha (65. Kolář), Lauko, Douděra, Zahálka (65. Vlček), Miler, Horák.

Slavia: Sirotník – Trédl (75. Piták), Švec (84. Zachoval), Hunal, Bořil - Kopáček, Planka, Hronek (75. Voriazidis) - Sy (55. Pudil), Tecl (46. Toula), Ogungbayi.