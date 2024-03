Bude to náročné, má jasno kouč Motorletu Martin Poustka před startem jara

/FOTOGALERIE/ Jen čtyři výhry a patnáct bodů. Z pohledu Motorletu nemůže být o spokojenosti s podzimní částí vůbec řeč. „Potřebujeme se honit za každým bodem a co nejdříve se dostat do klidnějších vod,“ má jasno o plánech do odvet trenér Martin Poustka.

Ze zápasu Motorlet - Zápy. | Video: Deník/Michal Káva

„V přípravě jsme zvládli víceméně všechno, co jsme měli naplánované, i díky počasí. Bohužel nás někdy limitovaly zdravotní výpadky, ale věřím, žei ti zranění se dají brzy dohromady a vylepší svoji kondici,“ říká. Změn v jeho kádru neproběhlo moc. „Mirek Dvořák se vrátil na sever Čech a ze Slavie přišel brankář Adam Dvořák,“ povídá trenér Motorletu s tím, že je ještě něco v jednání. Admira má za sebou nepovedenou přípravu. Zlomí se to v jarních mistrácích? Zdroj: Deník/Michal Káva A jeho vyhlídky do jarní části? „Očekávám velice náročné jaro, hlavně ve vlastních řadách. Upletli jsme si na sebe veliký tlak. Vzhledem k postavení v tabulce to bude hodně náročné, navíc podzim ukázal, že vyrovnanost soutěže je vysoká. Troufnu si říct, že v naší skupině může každý porazit každého,“ dodává Martin Poustka. Vltavín má co napravovat. Nahoru mu má pomoct kvalitní týmový výkon, míní kouč

