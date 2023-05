Brankář Pančev dal Dukle B gól přes celé hřiště. Pak ale dominovali Pražané

/FOTOGALERIE/ Neskutečným gólem odstartoval zápas České fotbalové ligy v Hostouni, kde domácí brankář Viktor Pančev v 8. minutě skóroval do sítě béčka pražské Dukly výkopem přes celé hřiště. Tragikomický moment domácím ale štěstí nepřinesl. Probudil naopak hosty, kteří do poločasu rozdrtili hostouňské šiky čtyřmi góly a nakonec slavili výhru 5:1. Když připočteme debakl béčka Hostouně v Tuchoměřicích 1:9, asi by zelenobílí tenhle víkend raději vymazali z paměti.

