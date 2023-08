Ve třetím kole skupiny A České fotbalové ligy se fotbalisté Admiry dočkali prvního vítězství. Na domácím trávníku v Kobylisích udolali rezervu Českých Budějovic 2:1. Už po první půli vedli Pražané 2:0, místo pojišťovací trefy ale po přestávce inkasovali a z perfektně rozjetého zápasu bylo drama.

Trenér Admiry František Peřina má důvody k úsměvům, jeho svěřenci porazili béčko Budějovic a připsali si tak první výhru v sezoně. | Foto: Bohumil Kučera

„Za tři body jsme šťastní, hlavně doma jsme je už museli vydolovat,“ těšilo kouče Admiry Františka Peřinu.

Jeho svěřenci byli od začátku aktivní a po dvaceti minutách byli odměněni úvodním gólem Šilera. Hodně emocí přinesly závěrečné minuty první půle. Po jednom ze soubojů rozhodčí Paták odpískal penaltu proti hostům, kteří to nesli hodně nelibě. Na rozhodnutí sudího to ale nic nezměnilo a Horák zařídil poločasový výsledek 2:0.

„Začali jsme dobře, vyvinuli veliký tlak, vytvořili si šance, standardky a pak po našem prvním gólu přišlo to, co vždy, že jsme pustili soupeře do hry. Měl tam několik brejkových šancí, které ale naštěstí zastavil ofsajd. Na konci poločasu pak přišla kontroverzní penalta, která se hostům nelíbila a byla kolem toho bouřka,“ přibližuje úspěšnou první půli Peřina.

Tlak domácích pokračoval i po přestávce, ale bez gólového efektu, naopak v 65. minutě snížil na rozdíl jediného gólu Malecha.

„I za stavu 2:0 jsem ale říkal, že to pořád nic neřeší a musíme začít stejně. Vzhledem k počasí a mladému běhavému soupeři jsem v šedesáté minutě dvakrát střídal, abychom nalili trochu sil. Měli jsme tři stoprocentní šance, balon skákal po čáře, ale nedokázali jsme ho tam dostat. Místo 3:0 pak hosté snížili, jejich kapitán to neuvěřitelně trefil, něco takového jsem v životě neviděl. Dva tři metry od autové čáry to napálil na zadní tyč neuvěřitelnou trajektorií, brankáři nemohu vůbec nic vyčítat,“ pokračuje kouč Admiry.

Místo jasného zápasu z toho bylo drama, ale nakonec se šťastným koncem pro domácí tým. „Celkově je to zasloužené vítězství,“ dodává kouč Admiry.