Odečteme-li tedy prohru se slávistickou rezervou, u které se čeká návrat do druhé ligy a která je schopna projít jarní částí sezony bez porážky, má za sebou Admira dvě cenné výhry proti týmům ze skupiny těch nejsilnějších.

"Jsme samozřejmě spokojeni. Máme za sebou tři zápasy proti první čtyřce a z toho šest bodů. Nechci říkat, že je to víc, než bych čekal, ale je to dobré. S Hostouní a Českými Budějovicemi to byly vyrovnané zápasy a vyhrát mohl kdokoliv. Tím ale nechci shazovat náš výkon, oproti přípravě byl velmi dobrý," pochvaluje si kouč Admiry František Peřina.

Cenná výhra. Admira doma udolala Hostouň

Dále říká, že šlo také o velmi rozdílné zápasy. "Slavia je někde jinde, obrovská kvalita i rychlost hry. S nimi vyhrajete z deseti možností jednou," míní. "Proti Hostouni a Budějovicím to byl vždy jiný zápas. Hostouň má zkušené mužstvo, dobře organizované, trenér Rodinger je přemýšlivý, takže to byla z obou stran taktická bitva. Čekalo se na chyby, byli jsme trpěliví, dobře bránili a dokázali přečíst jejich hru," pokračuje Peřina.