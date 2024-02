Co se týče výsledků, tak máme bilanci 2 - 1 - 4. Neodvedli jsme ale dobré výkony, kromě zápasu s béčkem Mladé Boleslavi, kde jsme hráli opravdu dobře. A ještě možná část zápasu s Kladnem. Jinak jsme prohráli, včetně zápasu s přeborovou Kopaninou. Zápasy se nám nevydařily výsledkově i herně. Je to asi nejhorší příprava, co jsem na Admiře zažil.

Budou i nějaká pozitiva?

Jednotlivé cykly jsme odtrénovali docela slušně, i co se týče počtu hráčů. Odtrénovali jsme to, co jsme chtěli a v trénincích kluci vše plnili. Otázka, jak se to ukáže v mistrovských utkáních. Nemůžeme se spoléhat na to, že se nám nedařilo v přípravě a půjde nám to v mistrácích. Někdy to tak bývá, ale na to nemůžeme myslet. Máme také hodně těžký los na úvod. Máme béčko Slavie, Hostouň, takže hned první dva týmy tabulky a pak jedeme do Českých Budějovic, takže start není úplně růžový. Tím spíše, že šla kvalita kádru o něco dolů. Budeme se muset hodně snažit.

Sedm gólů v přípravě. Admira těsně padla s Kopaninou

Nakousl jste změny v kádru. Jaké byly?

Ještě před začátkem přípravy skončili hned tři hráči ze základní sestavy, Douděra, Venc a Lauko, to bylo nemilé překvapení. Samozřejmě do Sparty odešel Šiler, jeho odchod jsme ale očekávali. S ním nám odešlo dvanáct podzimních gólů. Příchodů je méně než odchodů. Na hostování z Benešova přišel Krunert, nově jsme registrovali ukrajinského hráče Ševčuka, v jednání máme ještě další dva hráče.

Kdo nahradí Šilerovu pravidelnou dávku gólů?

Máme střelce Burýška, který byl ale půlku podzimu zraněný a nastupoval na jiné pozici než Šiler. Mohl by ho nahradit. Nevím, jestli množstvím gólů, ale postově určitě. Zkoušeli jsme tam také Zárubu. Budeme spoléhat na to, že se probudí. Poslední sezona se mu nepovedla, určitě by to teď mohlo být lepší.

Pražané a divizní podzim: Válelo trio Aritma, Újezd a Meteor

I když byly během podzimu světlé chvilky a v tabulce jste sedmí, určitě máte co napravovat, že?

Začátek jsme měli hodně špatný a po šesti kolech jsme si pomalu mysleli, že spadneme. Pak se to zlomilo v Přešticích a nakonec jsme se vyškrábali na sedmé místo. To je ale hodně relativní, bodový odstup pod námi je mezi týmy v řádu jednoho bodu. Dvakrát prohrajete a jste zase dole. I v kontextu náročného rozlosování je ta naše pozice opravdu hodně relativní. Není to klidný střed tabulky, o tom se nedá vůbec mluvit.

Čeká vás tedy hodně náročné jaro… Bude to nejnáročnější část sezony, co na Admiře pamatujete?

Myslím, že ano. Po podzimu jsme byli i na horších příčkách, ale vzhledem ke změnám v kádru a vyrovnanosti soutěže to pro nás bude určitě těžké. Motto jara bude o tom co nejvíce se držet od pásma sestupu. Ambice oproti loňsku, kdy jsme byli po podzimu první druzí, se diametrálně zmenšily.

Nahradit Šilera a připravit se na lepší jaro, má jasnou kouč Admiry Peřina