Události z víkendového zápasu České fotbalové ligy mezi domácí Admirou Praha a rezervou Českých Budějovic rezonují napříč tuzemským fotbalovým prostředím. Rozhodčí Michal Paták byl kvůli nesmyslnému nastavení a vymyšlené penaltě vyloučen z listiny rozhodčích Řídící komise pro Čechy, navíc sázkové kanceláře oznámily, že byly přijaty podezřele vysoké sázky právě na situace, které se při utkání udály. Pražský tým vyhrál 2:1, rád by zápas odehrál znovu.

Fanoušci Admiry možná uvidí zápas s béčkem Budějovic znovu. | Foto: Michal Káva

"Vzhledem ke známým okolnostem utkání 3. kola ČFL FK Admira Praha - České Budějovice B a v zájmu regulérnosti soutěže navrhuje náš klub anulování výsledku a sehrání nového utkání. Navrhujeme termín ve středu 30. srpna 2023 od 17 hodin. Samozřejmě po dohodě s SK Dynamo České Budějovice a řídícím orgánem soutěže," oznámil Josef Přitasil, předseda FK Admira.

Řezníkův konec. Paták už si nezapíská, byl vyřazen z listiny rozhodčích

Nezávisle na žádosti Admiry o sehrání nového zápasu stejný návrh chystalo podat i vedení Dynama. "Já se chtěl obrátit na předsedu FAČR pana Fouska s tím, že bychom se příští týden sešli a některé věci si vyříkali," uvedl pro Deník majitel Dynama Vladimír Koubek a dodal, že vedle toho ve středu večer uložil sportovnímu řediteli klubu Milanu Čadkovi, aby poslal žádost o opakování zápasu.

"My byli sportovně poškozeni, takže jsme věřili, že této žádosti bude vyhověni," dodal šéf Dynama s tím, že tudíž s odehráním nového zápasu ve středu 30. srpna Dynamo samozřejmě souhlasí. "Byť to pro nás znamená nemalé finanční náklady, protože cesta do Prahy nás přijde na dvacet tisíc korun," uzavřel Vladimír Koubek.

Na řadě je teď svaz, ovšem není jisté, zda je opětovné sehrání zápasu podle řádů možné. "Sportovně-technická komise Řídící komise pro Čechy (STK ŘKČ) schválila výsledky 3. kola soutěží ŘKČ mimo výsledek utkání ČFL Admira Praha – Dynamo České Budějovice B. O osudu tohoto utkání rozhodne STK ŘKČ na základě jednání odborných komisí ŘKČ (disciplinární komise), FAČR (etická komise) a Výkonného výboru FAČR, který se mimořádnými okolnostmi tohoto utkání bude zabývat na svém nejbližším jednání 5. září 2023," říká Petr Šedivý, svazový tiskový mluvčí.

Šílené sázky na fotbal v Praze: Za aférou zřejmě stojí mafie, český sponzor zuří

Při úterním setkání v sídle FAČR s předsedou Řídící komise pro Čechy Martinem Drobným a předsedou Komise rozhodčích ŘKČ Rudolfem Špotákem byla vyvrácena i jedna nepravda, která kolovala mezi fanoušky a která zazněla i z úst majitele budějovického klubu Vladimíra Koubka.

"Domácí klub má za povinnost celé utkání natáčet na video, jenže prý došlo k poruše, takže videozáznam údajného penaltového zákroku, který vzbudil na sociálních sítích oprávněný rozruch, jsme v Praze natočili my," prohlásil.

Jenže tomu tak nebylo. "Klub svoji povinnost splnil, problém byl pouze s přenosem pro tv.com. Povinností klubu není zajištění přenášení tv.com, ale pořídit audiovizuální záznam. To klub udělal a doručil nám ještě v předstihu," vysvětloval na pravou míru Špoták.