Gól opět vstřelil Patrik Schick, tentokrát z penalty. Před ní byl přitom trefený loktem a říká se, že faulovaný by nemel pokutový kop zahrávat. Nechtěl jste ho zastavit?

V tomhle případě výjimka potvrzuje pravidlo. Nedělá se to často, ale viděl jsem Patrika, jak je odhodlaný, navíc spoluhráči křičeli na kustody, aby mu přinesli čistý dres a mohl jít kopat. Věřil jsem, že si ji vezme a promění.

To se stalo. Může být Patrik nejlepší střelec Eura jako Milan Baroš v Portugalsku 2004?

Víme, že je to skvělý útočník, který umí dávat góly, on to potvrzuje. Chci věřit, že půjdeme na turnaji dál, Patrik nás požene svými góly a neřekl své poslední slovo. Pokud by se Páťovi povedlo to co Milanovi, bylo by to skvělé.

Je remíza s Chorvatskem cenná?

Velice. Máme velkou radost. Výsledek i hra byla vcelku vyrovnaná, možná měl soupeř větší kvalitu při útočných akcích hlavně ve druhém poločase. Mrzí mě inkasovaná branka, nebyli jsme při ní koncentrovaní. Chorvaté rozehráli rychle standardku a Perišić z toho vstřelil gól. Bod bereme, uvidíme, co bude dál.

Změna v sestavě se povedla

Postup do osmifinále je prakticky jistý…

Jenže úplnou jistotu nemáme. Radovali jsme se v kabině, ale všichni vnímáme, že matematicky to není hotové. Musíme počkat, jak se to vyvine, věřím, že to bude jisté už před zápasem s Anglií.

Vladimír Coufal před gólem Chorvatů uklouzl. Pak přiznal, že byl špatně obutý. Vyčtete mu to?

Kopačky hráčům nekontroluju, to musí vědět oni, co si obují, jestli zvolí kolíky, lisokolíky nebo čisté lisovky. Budeme se o tom bavit, tím, že si je nechal donést a vystřídal je během zápasu, asi zjistil, že zvolil špatně.

Udělal jste jednu změnu v sestavě. Alexe Krále nahradil Tomáš Holeš. Povedlo se?

Myslím, že ano. Alex jako střídající do zápasu vstoupil velice dobře, v prvním zápase se Skotskem jsme to u této dvojice udělali opačně, také se to povedlo. Všichni hráči jsou připravení, někdo je na hřišti, někdo na lavici. Jsme jeden tým.

Měl Holeš především bránit Luku Modriće, hvězdu soupeře?

Ano. Modrić hrál hodně v poli, bral si míče odzadu a zakládal útoky. Tomáš tam byl i z toho důvodu, aby plnil roli šestky a s Tomášem Součkem se doplňovali. Nejen bránil, ale podílel se i na výstavbě útoků. S tím jsme spokojení.