„Všechny jsme na vlajku čekaly a ona nikde. Když jsme dozvěděly, že ji nemáme, tak jsme to musely zvládnou bez ní. Nevím, jestli nás to ovlivnilo, ale je fakt, že do zápasu jsme nevstoupily tak, jak jsme chtěly,“ přiznala Denisa Kotzurová po utkání, v němž Češky vyhrály sice 6:2, ale až díky zlepšenému výkonu ve třetí části (3:0).

Dívky v červených dresech každopádně situace trochu rozhodila, přece jen si nový pokřik připravovaly hodně pečlivě. „Je to úplně nový pokřik, který jsme si vymyslely. Nebudu přesně konkretizovat, co kdo uvnitř říká, ale něco to uvnitř nás symbolizuje. Má to spojitost s hrdostí každé z nás hrát za národní tým, a s namotivováním na zápasy. Podle mne to vypadá i navenek dobře,“ říká Martina Řepková.

Češky se nakonec s absencí cenného artefaktu vyrovnaly a přesto, že je Polky trápily víc než jindy, nakonec jejich odpor zlomily. „Před třetí třetinou jsme si v šatně řekly, že do toho musíme dát co nejvíc a urvat to, protože na mistrovství se počítají výhry. Tři body nakonec máme a to je důležité,“ měla jasno Kotzurová, která letos hraje ve švédském Malmö, a tak se cítí na šampionátu jako doma. „Dobře chci hrát v každém zápase, pomoci týmu a předvést to nejlepší co umím. Tady to je pár kilometrů od místa, kde působím, ale každopádně si to všechny užíváme,“ dodala ostravská rodačka.

Zdroj: Deník/ Rudolf Muzika

Denisa KotzurováZdroj: Martin Flousek/Český florbal