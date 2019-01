Zatímco nyní jim hrozí vysoké pokuty, po uzákonění by se stali výsadními účastníky dopravního provozu a jako jediní by byli oproštěni od nulové tolerance alkoholu. Radost cyklistů ale kontrastuje s obavami dalších účastníků silničního provozu, kteří varují, že cyklista se třemi pivy bude nebezpečný jak sám sobě, tak i ostatním.

A odborníci přidávají poznatek, že u některých lidí je hodnota 0,8 promile adekvátní ne třem, ale až pěti půllitrům desetistupňového piva, či dokonce sedmičce vína. Poslanci parlamentu už o návrhu jednou hlasovali a odmítli jej. Udělají to podruhé?

1. Už i malá hladina alkoholu v krvi snižuje schopnost reakce. Není podle vás nebezpečné dát cyklistům možnost pít?

Jedná se úpravu tolerance k míře alkoholu u cyklistů, která je přísnější než v okolních zemích. Omezení je na vedlejší cesty, cyklostezky, vinařské cyklostezky či místní komunikace. Na kole nesmí vézt dítě. Na venkově lidé nemají metro ani tramvaje, a tak za nákupy, do hospůdky či do vinného sklepa jezdí na kole. Je to změna ve prospěch slušných cyklistů a posílení pocitu jejich zodpovědnosti.

Z odborného hlediska i po stránce statistik nehodovosti je jednoznačně hladina 0,8 promile alkoholu v krvi velmi riziková. U řidičů automobilů je v takovém případě riziko smrtelné nehody pětinásobně vyšší a v případě cyklistů je riziko úmrtí až dvacetinásobně vyšší. Rozhodně to není něco, co by přispělo ke zvýšení bezpečnosti, právě na-opak.