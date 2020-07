Podobných případů se stane jen několik do roka, přesto by lidé měli být zejména při turistických vycházkách opatrní.

„První letošní případ byl zaznamenán na Železnorudsku. Zmije tam do nohy uštkla dívku, ročník 2010, kterou rodiče sami dovezli na tamní základnu záchranné služby. My jsme dítě transportovali do Klatovské nemocnice, odkud byla později převezena na pozorování do Plzně,“ informovala krajská mluvčí zdravotnické záchranné služby Mária Svobodová.

Právě na Šumavě je z kraje největší pravděpodobnost, že na zmiji narazíte. „V terénu jich nyní vidíme poměrně dost, vyhřívají se na tradičních místech,“ potvrdil Martin Kocum z Horské služby Šumava.

Zmije se před vámi bude snažit utéci, ale není vyloučeno, že v sebeobraně kousne. Rizikovou skupinou jsou v tomto případě hlavně malé děti, staří lidé a alergici, pro které může být uštknutí až smrtelné.

„Příznakem po zmijím kousnutí jsou zpočátku dvě malé ranky, které posléze získají nafialovělý lem. Pokud je v rance jed, dochází k otoku s centrálním bledým místem. Mohou se však objevit i komplikace, jako je výrazný otok a dechové potíže a také infekce v ráně. Člověk má po uštknutí často pocit na zvracení, potí se, má zvýšenou teplotu, žízeň, bolesti břicha a průjem, u oslabených jedinců a zejména alergiků může dojít až k anafylaktickému šoku,“ upozornila Miriam Gredová z ARO Klatovské nemocnice. Dodala, že v takovém případě dochází k rychlému poklesu tlaku se zrychleným tepem a poruchou vědomí. Tělo zdravého člověka se dokáže s lehkými celkovými příznaky vypořádat během několika dní. Pokud ale dojde k šoku, je potřeba jednat ihned.

Rady: U uštknutého člověka je vhodné znehybnit končetinu, aby svalová činnost zbytečně nezvyšovala vstřebávání jedu do krve. Vhodná je volnější bandáž končetiny k tělu a znehybnění pacienta. Chladný obklad zpomalí vstřebávání jedu a zmírní otok. Pokud máte k dispozici dezinfekci a sterilní překrytí na místo kousnutí, použijte je. Ránu nerozřezávejte, nevypalujte, nevyplachujte ani nevysávejte.