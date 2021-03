25letý Mai Khánh Dan žije v Česku teprve pár týdnů. Plynulou češtinou se domluvit ještě nedokáže. Nestačili mu dát ještě ani nějaké místní jméno, jak to u vietnamské komunity bývá pravidlem, a už aspiruje v naší zemi na medaili za hrdinství. Před smrtí v hořícím domě v Duchcově zachránil své příbuzné, u kterých je na pracovní návštěvě.

Když zjistil, že se z hořícího domu nemohou dostat ven přes zamčené dveře, vyskočil z okna v prvním patře, aby mohl z ulice uvolnit únikovou cestu. „Po dopadu na chodník ze čtyřmetrové výšky jsem si poranil nohu, a pak při rozbíjení skleněné výlohy jsem se pořezal,“ interpretuje zachráncova slova do češtiny vietnamský tlumočník Do Dang Hiep, kterého Deník oslovil, protože bydlí ve stejné ulici a vše viděl na vlastní oči. Českým jménem je Honza.

Příběh se odehrál před týdnem v Duchcově. V pátek 5. března večer začalo hořet ve vietnamské prodejně v Teplické ulici. Rodina zrovna večeřela v prvním patře nad obchodem, když ucítila kouř. Všech osm lidí, včetně dětí, chtělo utéci ven. Po cestě zakouřeným schodištěm ale ztratili klíče, takže se zastavili u zamčených dveří z domu a nemohli dál. Ani návrat zpět nebyl bezpečný kvůli plamenům. „Mai se ale rozhodl, že to proběhne. Vrátil se hořícím peklem zpět do prvního patra a vyskočil oknem na ulici. Tam se pak snažil s pomocí dalších lidí, kteří přispěchali k domu, rozbít skleněné tabule, aby se mohli dostat za lidmi dovnitř. A to se povedlo,“ vypráví Honza.



Ještě než přijeli hasiči a záchranka, tak se podařilo vynosit z hořícího domu zbývající členy rodiny na ulici. Včetně majitelky obchodu, její maminky a dětí. Někteří už byli v bezvědomí. Další měli problémy s dýcháním kvůli dlouhému pobytu v zakouřeném prostoru. „Snažili se je oživovat. Pomohli lidé na ulici a pak je vystřídali záchranáři, kteří přijeli na místo,“ líčí Do Dang Hiep alias Honza.

Požár domu v Duchcově

25letý hrdina Mai Khánh Dan přicestoval do Čech z Vietnamu za příbuznými na pracovní návštěvu. Je tu teprve pár týdnů. Ve Vietnamu má manželku s dítětem. Po ošetření v nemocnici se vrátil zpět do Duchcova, aby mohl pomoci s likvidací škod. Zboží z vyhořelého obchodu je na odpis, takže skončilo v kontejnerech. Vyhořel celý dům. O rodinu se postarala vietnamská komunita. Pomoc s ubytováním od města rodina s poděkováním odmítla.



K požáru domu v Teplické ulici v Duchcově se v pátek 5. března večer sjelo deset hasičských jednotek. Osm obyvatel domu museli záchranáři transportovat do nemocnic. Příčina požáru ještě stanovena nebyla. „Případ není uzavřený. Událost zatím šetříme jako obecné ohrožení z nedbalosti. Prověřujeme ale i další možné verze,“ uvedla mluvčí policie Alena Bartošová.