VIDEO: Dávka roztomilosti. Na farmě na Vysočině mají stovky malých kůzlat

Jedna z největších kozích farem v Česku se nachází v Ratibořicích na Třebíčsku. Od ledna do konce dubna zde mají spoustu práce, je to totiž období, kdy se kozám rodí kůzlata. Jen co vystoupím z auta, hned za mnou jde hlavní čtyřnohý hlídač farmy. Zprvu si mě nedůvěřivě prohlíží, ale po pár vteřinách už jsme kamarádi. Spolu jdeme přes velký dvůr, kterým se line mekot stovek koz. Za chvíli mě vítá paní domácí Jitka Dobrovolná, která s manželem vybudovala kozí farmu DoRa. Řemeslo po nich nyní převzal jejich syn Matěj.

Kozí farma v Ratibořicích. | Video: Deník/Ivana Říhová