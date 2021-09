„Chtěla bych poděkovat všem, kteří se na úspěchu akce podíleli a nebylo jich málo. Jen my na radnici jsme pomáhali s evakuací škol a školek, pro imobilní občany jsme zajistili azyl v komunitním centru, kam je naši zaměstnanci dokonce pomáhali městské policii převážet. S Domovem Slunečnice jsme domluvili, že se postarají o lidi upoutané na lůžku a naše pracovní četa tam potřebné vozila. Chci poděkovat policistům, hasičům a záchranářům, že jednali rychle a profesionálně. A především jsem ráda, že vše dobře dopadlo a lidé se mohli vrátit do svých domovů,“ ulevilo se i starostce Poruby Lucii Baránkové Vilamové.

Po evakuaci lidí se pyrotechnikům podařilo bombu zneškodnit a lidé se mohli kolem sedmé hodiny večerní zase vracet do svých domovů.

Následně se policisté a strážníci vydali do vyznačené zóny evakuovat obyvatele, aby k bombě mohli pyrotechnici. Ulicemi projížděl policejní vůz hlásící z amplionu, aby lidé dbali pokynů pracovníků IZS a opustili bezpečně lokalitu.

Tak to je ona. Nevybuchlá puma v Porubě přivodila práci složkám IZS, tisícovku lidí vyhnala z domovů. | Foto: PČR

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.