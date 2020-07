Už žádný plastový odpad, řekli si Novákovi, kteří v Horní Plané na Lipensku vlastní a provozují hotel Na Pláži. A jak řekli, tak udělali. Všechno jednorázové nádobí z bistra kompostují ve speciálních mašinkách.

Michal Novák z hotelu Na Pláži přiblížil, jak kompostují nádobí z bistra a kuchyňské zbytky. | Video: Deník / Zuzana Gabajová

Vypadá to jako něco mezi pračkou plněnou vrchem a domácí pekárnou s hnětacími háky. Ale místo prádla nebo těsta se v tom otáčí zbytky jídla promíchané s nadrceným nádobím ze stoprocentně odbouratelného materiálu. „Kompostéry nám zprovoznil technik, dostanete k ním aktivátory a základní materiál, ty se do toho dají, pár dnů to chroupe, vy do toho sypete jídlo a pak už to běží samo,“ vysvětlil Michal Novák, spolumajitel hotelu. „Z jídla tam může všechno, až na velké kosti, ty by mohly poškodit mechanismus.“