Trojnásobná matka, která vyhodila dítě do kontejneru, si odsedí 16 let

/FOTO, VIDEO/ Žena, která v lednu vyhodila novorozenou holčičku do popelnice, si odsedí 16 let ve věznici s ostrahou. Ve středu 2. listopadu o tom rozhodl pardubický krajský soud. Obžalovaná 36letá Veronika M. se k činu doznala. Podle soudkyně jednala s úmyslem, dítě do rodiny nechtěla přivést, aby neohrozila svůj komfort. Soud udělil trest na nižší hranici trestní sazby. Rozsudek zatím není pravomocný, státní zástupkyně i zmocněnec nezletilé si nechali lhůtu pro podání odvolání.

Video od soudu střih | Video: Nikola Remešová