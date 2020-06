„Současná situace má dopad na naše podnikání celosvětově,“ potvrzuje Jan Volšík, obchodní a marketingový ředitel kamenickošenovské společnosti Preciosa Lighting. Propuknutí epidemie a následné vyhlášení karantény v mnoha zemích, kde Preciosa Lighting působí, znamenalo pro administrativní týmy známé designérské společnosti především přechod na práci z domova.

„Víceméně jsme rozšířili už běžně používanou praxi komunikace on-line, stejně jako naši zákazníci přešli více na tento způsob komunikace,“ řekl Volšík. Postupné uvolňování opatření vítá. „Pro nás je důležité především otevírání hranic a uvolňování opatření v zahraničí vzhledem k tomu, že drtivou většinu našich projektů realizujeme v zahraničí,“ sdělil.

Největší český výrobce nápojového a stolního skla, novoborský Crystalex CZ, byl v souvislosti s pandemií nucen přijmout celou řadu opatření od zajištění dezinfekčních prostředků pro zaměstnance až po stabilizaci ekonomického chodu firmy. „V dubnu jsme museli snížit produkci na třetinu. S opětovným nárůstem výroby počítáme v létě,“ nastínil generální ředitel společnosti Tomáš Januš.

Vedení Crystalexu se rozhodlo od začátku dubna přistoupit k částečné zaměstnanosti. Část měsíce zaměstnanci chodí běžně do práce a po zbývající dobu zůstávají doma a čerpají náhradu mzdy. Od poloviny května se někteří zaměstnanci vrací do práce a budou se věnovat úklidu a drobným opravám, na které není v plném provozu čas. Naopak na plné obrátky funguje obchodní oddělení, které je v kontaktu se všemi zákazníky.

I když Crystalex vyváží do 70 zemí, trh se zpomalil po celém světě a získat v současné situaci zakázky není úplně jednoduché. „Děláme maximum pro to, abychom se mohli co nejdříve vrátit do standardního objemu výroby,“ upozornil Januš. Rozpracovaných projektů ani přípravy novinek pro nadcházející sezonu se současná omezení nedotknou. V Crystalexu pouze na čas odložili některé plánované opravy a nákupy vybavení.

V Novém Boru a blízké Lindavě podniká také firma Lasvit. Její mluvčí Anna Barochová uvádí, že i oni se museli nečekané situaci přizpůsobit. Veletrhy a jiné akce, kterých se měli účastnit, byly zrušeny nebo přesunuty. „Zaměřili jsme se na efektivnější využívání on-line nástrojů a komunikace. S našimi klienty jsme zůstali takto ve spojení a nyní je naše výroba i sklárna v provozu a pracujeme na nových zakázkách,“ řekla Barochová.

Koronavirové období ovlivnilo rovněž práci novoborské firmy Kolektiv Ateliers. Předseda představenstva Michal Vlček přiznává, že z obchodního pohledu je virus zasáhl především v tom, že se vše výrazně zpomalilo. Velkou neznámou je, jak na tyto události zareagují jejich cílové trhy po skončení krize. Například ve Spojených arabských emirátech, které jsou pro Kolektiv nejdůležitější destinací, byl dokonce vyhlášen naprostý zákaz vycházení, takže se obchod téměř zcela zastavil.

Své produkty navíc přepravují letecky. A tak jejich tvůrci zatím pracují na projektech, které získali před začátkem této krize. „Už se nám pomalu daří uzavírat i nové obchody. Určité těžkosti nás čekají po otevření hranic, protože jsme nemohli dokončovat instalace a těch pár měsíců teď budeme muset do konce roku dohánět,“ zmínil Michal Vlček, který po velmi úspěšném uplynulém roce věří, že se jim tuto nelehkou dobu podaří překonat a letošek ekonomicky dopadne stejně dobře.