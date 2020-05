S Janem Svobodou zastavujeme na okraji lesní cesty. Pod ní se nachází série lávek a kamenů. S třemi kolegy na těchto třiceti metrech strávil zhruba týden práce. Během něj vybudovali kus nové trasy Rychlebských stezek, na kterou se jejich příznivci složili v rekordním tempu prostřednictvím internetové kampaně.

„Všechno, kde je žlutá hlína, se musí odkopat. Tyhle kameny, placáky, jsme museli vytahat ze suťoviště, některé jsme dovezli odjinud. Kameny se vykopou, obnaží, vysekají se kořeny, trochu se podsypou a naskládají jako chodníček,“ popisuje stavbu kamenité části trailu.

Stavba stezky? Dobrodružství

Budování stezky v lesním terénu je tak trochu dobrodružství s otevřeným koncem.

„Člověk nikdy neví, co je pod hlínou, kde narazí na nějaký problém. My jsme s Pavlem (Horníkem, zakladatelem Rychlebských stezek, pozn. red.) procházeli místa, která chceme spojit. Ale těch variant je třeba pět a my se podle toho, jak postupujeme, rozhodujeme, kterou se vydáme,“ dodává Jan Svoboda.

Úseku, na kterém s Janem Svobodou stojíme, předchází kamenitá sekce. Následovat bude jízda po masivní lávce vytvořené z padlého buku zakončená průjezdem velkým kořenovým balem. První část nového trailu Jestřáb chtějí Rychlebské stezky otevřít během letošní sezony. Kompletní trail by pak měl měřit okolo tří kilometrů.

Kvůli koronavirovým omezením se Rychlebské stezky ocitly letos na jaře bez příjmů. Řešily, jak udržet zkušený tým, který buduje nové trasy a opravuje ty stávající.

„Řekli jsme si, že pokud se minimálně další dva měsíce nebude jezdit, můžeme vybudovat něco nového. I když jsme letos původně neplánovali žádný nový trail, rozhodli jsme se postavit novou trasu,“ objasnil před nedávnem zakladatel Rychlebských stezek Pavel Horník.

Peníze během jednoho dne

Původním cílem získat čtyři sta tisíc korun a udržet tak tým stavitelů v práci minimálně dva měsíce. Tuto sumu dali příznivci Stezek dohromady během jediného dne. Nakonec 1029 přispěvatelů věnovalo Stezkám jeden a čtvrt milionu korun. Bikeři se tak mohou kromě kompletního trailu Jestřáb těšit ještě na kamenitou sekci Tyranosourus Rys. Peníze půjdou i na rekultivaci trailů po kůrovcové a větrné kalamitě.

Milovníci terénní jízdy na horském kole se po Rychlebských stezkách letos poprvé projedou poslední květnový pátek. Na letošní jedenáctou sezonu Stezky chystají tradičně řadu kempů i dobrovolnické brigády.