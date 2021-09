„Romští předáci z Libereckého kraje ve videu vyzývají všechny Romy k tomu, aby vzali nože a pobodali Okamuru a k odstranění mojí osoby. Jako důvod Romové ve videu uvádí to, že Okamura chce ukončit zneužívání sociálních dávek nepřizpůsobivými,“ napsal k příspěvku Tomio Okamura.

Video pravděpodobně opravdu zachycuje alespoň jednoho člena Koalice romských reprezentantů Libereckého kraje (KRRLK). Po zveřejnění příspěvku na sociálních sítí s ním ale organizace rozvázala spolupráci a distancovala se od jeho vyjádření. Video odsoudily i další romské organizace v kraji.

V současné době už bývalý člen KRRLK ve videu sedí u stolu v novoborské pizzerii společně s dalšími lidmi a vyjadřuje se na kameru k nedávnému proslovu Okamury. „Víte dobře, že chce pan Okamura prosadit odejmutí dávek v hmotné nouzi. My s tím nesouhlasíme a budeme proti tomu bojovat. Takže všichni do boje, akce, nože a budeme ho takhle pěkně bodat. Tady máš Okamuro! Všichni Romáci by měli jít do boje s tím, že bychom toho Okamuru měli odstranit. Víme, že je to rasista a už ho nechceme ve sněmovně,“ zaznívá ve zvukové stopě videa, která není synchronizovaná s obrazem.

Video zveřejněné na sociální síti najdete ZDE.

Někteří lidé upozorňovali, že jde kvůli tomu o podvrh. „No nevím, když se pořádně podíváte na to video, tak ten člověk co tam mluví, se neshoduje s tím, kdo to namluvil, myslím, že je to podvrh,“ napsala pod video Věra Hnilicová, jedna z pěti tisíc lidí, kteří ho okomentovali. O pravosti videa pochyboval také Martin Vojáček.

„Myslím si, že to video je to trošku vykonstruované, ale nechci tady Babišovat že je to kampaň. Rom a ani jiný člověk, který je schopný takto mluvit, by se takto (na domnělé schůzi a ještě před kamerou) podle mě nevyjádřil. Přijde mi to trošičku Fake… Ale třeba se jen pletu. Mohu poprosit o zdroj či profil, ze kterého je video zde sdíleno?,“ žádal na profilu Okamury Vojáček. Reakce se nedočkal, stejně jako redakce Deníku, která žádala Tomia Okamuru o vyjádření.

To jestli je video pravé a jestli opravdu představuje hrozbu pro lídra SPD bude řešit Police ČR. „Potom, co se v internetovém prostoru objevilo video, ve kterém hlavní řečník zaznamenané schůzky hovoří o fyzickém útoku na poslance Parlamentu České republiky pana Tomia Okamuru, jsme zahájili úkony trestního řízení pro důvodné podezření ze spáchání přečinu nebezpečného vyhrožování. Prověřování případu službou kriminální policie a vyšetřování územního odboru Policie ČR v České Lípě stále probíhá a vzhledem k tomu, že je tato část trestního řízení neveřejná, nemůžeme ji blíže komentovat,“ uvedla tisková mluvčí Krajského ředitelství Police ČR v Liberci Ivana Baláková.

Romské organizace se od videa distancují

Od videa se snaží distancovat všechny romské organizace, které v kraji působí. „O jeho činění jsme nevěděli, nebyli jsme informováni a bez zástupců vedení, nebo bez pověření za organizaci, nemohl ani vystupovat. Tudíž jeho aktivita v tomto směru byla pouze ,,sám za sebe”. V tomto ohledu jsem za toto jednání s bývalým členem vyvodil důsledky a ukončil mu členství v koalici v souladu se stanovami,“ uvedl Ján Lányi za Koalici romských reprezentantů Libereckého kraje.

Dodal, že i když je pro něho Okamura také nepřijatelný a svými výroky poškozuje jak Romy, tak celou společnost, tak musí jednání bývalého člena odsoudit. „Nejsme pro žádné násilí, pro žádný rasismus a ani žádné podobné jevy. Nenávist pro nás není řešením. Mimo jiné toto všechno jsou negativní důsledky živých vysílání, na které dlouhodobě upozorňujeme. Tato hloupost se nestala poprvé a možná ani naposled a mrzí mě, kam až tyto vysílání zašly,“ doplnil Ján Lányi.

Ke kauze se vyjádřily také další romské organizace z Libereckého kraje. „Odsuzujeme jakékoli nabádání k násilí, využívání politických mítinků k násilnému prosazování vlastních politických názorů, etnické nesnášenlivosti či dokonce rasismu. Je potřeba upozornit na ty, kteří toto chování podporují, svolávají a organizují „romské“ odbojové skupiny,“ píší ve veřejném prohlášení Asociace romských představitelů Libereckého kraje z.s., Roma Tanvald z.s., Romany art workshop z.s. a Comunités z.s.

„Vyzýváme tak samotné Romy, žijící v Libereckém kraji, politické představitele i veřejné instituce romského i neromského života, aby se od takovýchto jedinců distancovali a jejich jednání razantně odsoudili,“ napsali romské organizace.