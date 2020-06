Oblíbený pivovar Jadrníček přežíval v posledních týdnech podle spolumajitele Luboše Jadrníčka díky prodeji lahvového piva z výdejních okének. V druhé polovině března měli v Náměšti na Hané nucenou odstávku.

„Loni jsme tou dobou jeli naplno a letos se to úplně zastavilo, čtrnáct dní se vůbec nevařilo. Pak jsme se pomalu zase rozjeli a vařili aspoň dvakrát týdně. Jsme malý rodinný pivovar, zaměstnanci s námi fungují od začátku a tak jsme dělali, co se dalo, abychom nemuseli nikoho propustit,“ popsal těžkou dobu spolumajitel pivovaru.

Věří, že to nejhorší už mají za sebou a hospody zase postupně ožijí. Náměšťským pomohl projekt Zachraň pivo.

„Byl to úžasný nápad. Psal jsem klukům, kteří to vymysleli, několik děkovných e-mailů. Jezdili si k nám pro pivo lidé, kteří nás do té doby vůbec neznali, ale chtěli nám pomoci s přežitím. Všem, kteří si za námi našli cestu za nouzového stavu, patří velký dík za podporu a za to, že se nebáli a přijeli si až k nám,“ ocenil přístup milovníků pěnivého moku Luboš Jadrníček.

Na venkovní zahrádky se už podle něj lidé postupně začínají vracet.

„Horší je to ale s klasickými hospůdkami. Máme pocit, že se hodně hostů bojí jít si posedět, pořád jsou vidět obavy. Uvidíme, co bude dál. Pomaličku nabíráme brigádníky na provoz a rozvoz, snad se to postupně rozjede,“ doufá ve změnu k lepšímu Luboš Jadrníček.

V brzký návrat do starých kolejí věří také sládek minipivovaru Kosíř David Kapsia, kterému v uplynulých týdnech rovněž pomohl prodej lahvového piva.

„To samozřejmě ve spotřebě nikdy nedokáže nahradit sudové, ale měli jsme alespoň na pokrytí nutných výdajů a zaplacení složenek. Všechno zlé je pro něco dobré, díky koronaviru jsme si vyzkoušeli rozvoz zákazníkům až domů. Rozvážku určitě zachováme i do budoucna, je to přímý kontakt se zákazníkem, máme dobré ohlasy. Už se nám pomaličku buduje stálá klientela,“ vysvětlil David Kapsia.

Průšvih, nejsou festivaly

Těžkou dobu ustál také Pivovar Melichárek. Podle majitele a sládka v jedné osobě Petra Melichárka to bylo hlavně díky tomu, že nemá žádné zaměstnance.

„Normální sezona by samozřejmě byla co se týká tržeb někde úplně jinde. Protože ale pivo sám vařím, prodávám z pivovaru a ještě rozvážím, tak jsem ty poslední týdny přežil. Průšvih je, že nejsou žádné větší akce ani festivaly, nevím, jaké letos bude léto,“ poznamenal Petr Melichárek.

Minipivovar Kosíř kvůli obavám z koronaviru a přísným nařízením pro pořadatele letos musel zrušit svůj festiválek a ani v Náměšti na Hané neproběhne ze stejných důvodů tradiční akce Jadrošův den.

Místo sudů nabízel po dobu nouzového stavu stavu pivo v lahvích Svatokopecký pivovar, kde je majitelem i sládkem Ivo Hrdlička. Vše, co měl připraveno, musel stočit do lahví.

„Sudové pivo nešlo na odbyt vůbec. Trochu se to rozjelo po Velikonocích a o květnových svátcích. Rozvážel jsem všechny objednávky, které zákazníci poslali přes Zachraň pivo, vozil jsem lidem i tři láhve. Díky tomu, že nemám zaměstnance, nemusím splácet úvěr a pivo vařím pro radost, jsem to s vypětím sil zvládl,“ řekl Ivo Hrdlička.

Nákupem lahvového piva ho podpořili nejen známí, ale i zákazníci, kteří se o jeho pivovaru dozvěděli z internetu.

„Potkal jsem se se spoustou příjemných lidí, kteří nás chtěli podpořit a koupili si naše pivo. Bylo to pro mě náročné období, ale podpora od zákazníků byla moc fajn. Potěšila a pomohla přečkat zlé časy,“ poznamenal sládek ze Svatého Kopečka, který už zase rozváží do hanáckých pivoték a hospůdek.