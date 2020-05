Na čtyřech místech v Jihomoravském kraji se možná obyvatelé v budoucnu dočkají nových vodních nádržích. Lokality Holštejn, Javorník, Kačenka a Vosovec chce ministerstvo zemědělství zařadit na seznam pro hájení kvůli případné výstavbě. Vosovec by místní uvítali, Holštejn ne.

Nové nádrže mají sloužit jako jedno z opatření v boji se suchem. „Z našeho území odtéká prakticky veškerá voda do okolních států a jsme závislí výhradně na srážkách. O nových lokalitách jsme jednali se zástupci krajů a obcí, jejichž katastrů se hájení dotkne. Z těchto jednání vzešlo jednatřicet lokalit,“ uvedl ministr zemědělství Miroslav Toman.

Oblasti musí mít vhodný reliéf údolí, geologii podloží nebo hydrologii vodního toku. Na tyto požadavky ale podle geologa Antonína Tůmy naráží třeba Holštejn v Moravském krasu na Blanensku. „Terén je tam tektonicky rozdělený pásmy puklin a zlomů. Je riziko, že vodu nádrž neudrží. Dalším důvodem je, že přehrada zastaví přirozený tok říčky Bílá voda, která teče do chráněných jeskynních systému,“ poznamenal.

Nové nádrže



Holštejn, Javorník, Kačenka a Vosovec patří mezi jednatřicet lokalit v republice, které chce ministerstvo zemědělství chránit pro akumulaci povrchových vod.



U nádrže Holštejn a Vosovec počítá s rozlohou přes sedmdesát hektarů, u Javorníku s téměř šedesáti hektarry a u Kačenky přes dvanáct.

Mluvčí resortu Vojtěch Bílý ujistil, že seznam se může změnit. „Prověříme pochybnosti v daných lokalitách, včetně Holštejnu,“ uvedl.

Mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař zdůraznil, že se jedná pouze o seznam pro hájení před neznehodnocením. „Pokud tam třeba za padesát let budou chybět vodní zdroje, budoucí generace se může rozhodnout o výstavbě nádrže,“ přiblížil.

Podle Tůmy se ale jedná o slovíčkaření. „Proč vůbec uvažovat o tom, co by kdyby, když existují jasné důvody, proč ne,“ konstatoval.

Místostarosta Hostimi na Znojemsku, která leží v blízkosti lokality Vosovec, Josef Novák by nádrž uvítal. „Prospěla by. Trápí nás sucho. V té oblasti navíc dříve býval rybník, dnes je tam louka,“ dodal.

Lokalita Kačenka leží nedaleko Pavlic na Znojemsku. Vize nádrže je tam dobře známa. „Mluví se tady o ní minimálně šedesát let a dalších šedesát bude,“ řekl starosta obce Pavel Nechvátal.

Hydrolog Jan Daňhelka předpokládá, že z pětašedesáti aktuálních chráněných míst a dalších jednatřiceti navržených v horizontu padesáti let vzniknou maximálně jednotky nových nádrží.

„A to tam, kde budou nejen potřebné, ale i realizovatelné z hlediska jejich konfliktů s jinými zájmy. Je ale zřejmé, že sucho ovlivňuje celé naše území a do budoucna, pokud bude narůstat teplota podle scénářů, se sucho bude vyskytovat častěji, již jen v důsledku rostoucího výparu. Tomu se budeme muset přizpůsobit i my, jednak na straně spotřeby a tím i měnících se potřeb společnosti, podle nichž budeme uvažovat jak velký objem vody potřebujeme akumulovat pro jejich naplnění,okomentoval odborník.