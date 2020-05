PODÍVEJTE SE: V třineckých Gutech začala stavba repliky vyhořelého kostela

/FOTOGALERIE/ V třinecké části Guty začala v úterý stavba repliky vyhořelého dřevěného kostela. Dokončena bude do května příštího roku. První bohoslužba by se v novém svatostánku měla konat 23. května. Přesně na tento termín je naplánované vysvěcení kostela. Novinářům to dnes při zahájení stavby řekl gutský farář Kazimierz Płachta.

Zleva primátorka města Třinec Věra Palkovská, pomocný biskup a generální vikář Martin David a duchovní správce farnosti Střítež a Ropice Kazimierz Płachta 26. května 2020 v Třinci-Gutech při zahájení stavby repliky dřevěného kostela Božího Těla, který sho | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Autor: ČTK