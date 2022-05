Otec mu před devíti lety řekl, ať v pěstování pokračuje, že je to česnek po dědovi. „Dědu jsem měl moc rád, takže jsem to zkusil. Před čtyřmi lety jsem doma poslouchal rádio a zrovna vysílali reportáž o česneku, jeho pěstování, odrůdách a šlechtění. Probralo mě to ze stavu polospánku do ostražitosti,“ vypráví dále pěstitel, který se poté začal pídit po tom, jak odrůdu ověřit.

Zavolal proto do národní genové banky, kde uchovávají cibuloviny. „V genobance zajásali, že nabízím takto starou odrůdu česneku. Zaslal jsem jim vzorky, které následně porovnali s uchovávanými vzorky v genobance a zjistili, že náš česnek se s žádnou jejich uchovávanou odrůdou česneku neshoduje. Výsledek tedy byl, že se jedná o neznámou odrůdu. Byla zařazena jako 24. odrůda česneku ozimého paličáku. Dokonce zjistili, že jde původem o českou odrůdu. Myslel jsem si, že půjde spíše o ukrajinské nebo ruské odrůdy, které se k nám v 70. a 80. letech ve velkém dovážely,“ říká Moravec.

Odrůdu si zaregistroval

Na odrůdu dostal nakonec registraci. „Bylo mi doporučeno, abych si ji nechal zaregistrovat. V roce 2020 jsem zaslal vzorky do Výzkumného ústavu rostlinné výroby. Dne 19. dubna 2022, v den tátových narozenin, bylo vystaveno rozhodnutí o registraci dané odrůdy česneku. Původně jsem jí dal jméno Václav, protože se tak jmenoval děda i táta, jenže jsem zjistil, že tento název už existuje. Řekl jsem si, že když je křimické zelí, může být i křimický česnek,“ vysvětluje.

Česnek, který dostal nakonec název Ozimý česnek Křimický – paličák, je údajně hodně silný. Do jídla, kam se běžně přidávají tři nebo čtyři stroužky, stačí prý jen jeden. „Česnek se pěstuje buďto ze stroužků nebo z pacibulek. Já ho pěstuji právě z pacibulek, je pak trvanlivější a má lepší odolnost. Ideální doba na výsadbu je podzim. Loni nebyl moc dobrý rok, bylo hodně vlhko, takže v současné době moc česneku nemám,“ říká Moravec.

„Osobně ho do jídla moc často nepřidávám, určitě ne denně. Byla to pro mě spíš jen taková výzva,“ uzavírá pěstitel.