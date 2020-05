Ve společné posteli nalehl, vahou svého těla ji přitiskl k posteli a oběma rukama ji uchopil za krk a silou stiskl její dýchací cesty, znělo v úterý u pardubického soudu. V soudní síni stanul třiapadesátiletý muž, který vloni koncem července v Havlíčkově Brodě zabil svoji osmačtyřicetiletou ženu, její tělo naložil do auta a odvezl k hrázi rybníku Malé Peklo. Mrtvou manželku vyložil z auta na zem, převázal stahovacím popruhem a na jeho konec přidělal kovový kompresor. Poté svou mrtvou ženu shodil z hráze do vody.

Druhý den odpoledne rodina oznámila, že se žena nevrátila z procházky se psem. Zmizel i její malý bišonek. „Zabil jejího psa, kterého později, společně s letními šaty a bundou poškozené, vhodil do popelnice,“ četl před soudem státní zástupce z obžaloby.

Tělo mrtvé ženy ale přesto vyplavalo na hladinu, kde ho našel muž cestou na výlet s rodinou. U rybníka zastavili, aby přebalili malou dceru a vyvenčili psa. „Viděl jsem, že ve vodě pod keřem něco je, zdálo se mi, že to je figurína. Zkoušel jsem to klackem přitáhnout. Najednou jsem tělo pootočil, viděl jsem ženské prso a ruku s prsteny,“ vzpomínal nálezce.

Nevěru měl na talíři

„Tento čin jsem neplánoval, naše manželství bylo po dobu 20 let šťastné. Když ale děti vyrostly, začal jsem si uvědomovat, že toho nemáme moc společného,“ vysvětloval před soudem obžalovaný bývalý voják. Už několik let předtím měl milenku, když se o ní žena dozvěděla, rozhodli se, že za nevěrou udělají tlustou čáru a budou spolu žít dál. „Nevěru jsem měl přesto na talíři často, při sebemenších neshodách mi to vmetla do tváře,“ pokračoval muž, který se po čase začal s milenkou znovu vídat. Jednoho červencového odpoledne se manželský pár začal hádat – o dovolené, o penězích a dalších problémech. „Opět mi vmetla předchozí události, říkala, že s tou jinou bych se nehádal, že bych jí vše splnil. Zatemnilo mi to mozek, už jsem to nevydržel, otočil jsem se a chytil jsem ji za krk. Jen jsem chtěl, aby byla zticha,“ popisoval minuty, jež předcházely vraždě.

Nahou a bez známek života ji naložil do auta a vezl na místo, kde se chtěl těla zbavit. „Bylo to tam ale nepřístupné a nešlo to zrealizovat, cestou zpátky jsem zahlédl vodní hladinu a zajel tam,“ pokračoval obžalovaný. Těla se zbavil, když ho hodil do vody. Cestou zpátky vyhodil do sídlištního kontejneru také zabitého psa a oblečení oběti.

Deníku se s ním podařilo spojit na začátku srpna, když se na hladině objevilo tělo. „Nebudu se k tomu vyjadřovat, protože dosud není ani jisté, že jde o mou ženu. Skutečně nevíme, co se mohlo stát,“ odmítl s redaktorem mluvit. Netrvalo ale dlouho a policie obvinila právě manžela, ten se k činu přiznal. „Syn měl před svatbou, snažil jsem se, aby svatba proběhla, ale byl jsem rozhodnutý, že po ní se půjdu přiznat, protože bych to psychicky nevydržel,“ přiznal muž.

Rodina mu odpustila

S manželkou měli neshody, často se hádali třeba i kvůli psovi. Otec dvou dospělých dětí se proto rozhodl od manželky odejít. Chtěl ale počkat, až děti dostudují, a poté začít žít s milenkou.

„Pro rodinu byl ochotný udělat cokoli, manželku chtěl zajistit finančně, chtěl jí nechat majetek. Ona mu nedala prostor a šanci, aby si splnil své sny. Pro všechny to byl šok, nikdo tomu nevěřil,“ svěřila se kriminalistům mužova milenka. Podobný pohled měla i rodina, která obžalovanému již odpustila. Do vězení ho chodí navštěvovat a děti mu udržují dům, aby se měl kam vrátit. „Je to hodný člověk, každému pomohl, rádi bychom ho zase viděli mezi námi, moc nám chybí. To, co udělal, jsem mu hned odpustil,“ oznámil soudu otec zavražděné.