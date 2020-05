ON-LINE reportáž ke koronaviru najdete ZDE.

Zrušení vyplývá z usnesení vlády, které bylo zveřejněné okolo 19 hodin na webu. Zrušení placených zón bylo jedním z opatřeních proti šíření koronaviru, mělo omezit cestování veřejnou dopravou. Původně mělo platit až do čtvrtka 30. dubna. Kabinet předsedy Andreje Babiše (ANO) náhle rozhodl, že termín o dva dny posune.

Lidé tak dosud mohli parkovat v podstatě kdekoliv bez ohledu na to, zda v místě bydlí nebo ne, a ještě zdarma. To však vedlo k tomu, že často nešlo vůbec zaparkovat.

Kromě zhoršení možnosti zaparkování přineslo vládní opatření obcím i výpadek příjmů, v Praze například kolem dvou milionů korun denně.

V Praze začnou platit zóny placeného stání až 11. května

Podle předsedy výkonné rady České parkovací asociace Petra Horského mělo opatření svůj smysl v počátku krize, kdy bylo potřeba zamezit kontaktům mezi lidmi v hromadné dopravě. „V době, kdy však dochází k uvolňování restrikcí a obnovení činností obchodů, služeb jakož i úřadů je nutno předpokládat zvýšenou poptávku po parkovacích místech v centrech měst,“ uvedl Horský.

Vláda v tom zas dělá jen chaos. Oznámit nám obnovení modrých zón tři hodiny před jejich znovuobnovením nedává smysl. Proto vydám neprodleně nařízení o obnově platnosti modrých zón až 11. května. Tento termín jsme chtěli po vládě a je domluvený i s jednotlivými městskými částmi. — Zdeněk Hřib (@ZdenekHrib) April 27, 2020

Také krizový štáb hlavního města si stěžoval v pátek, že zrušení modrých zón má negativní dopad a způsobuje v dopravě problémy. Apelovala proto na vládu, ať toto opatření zruší od 11. května. Pražského primátora evidentně překvapilo, jak rychle její žádost Babiš a spol. vyslyšeli.

Kritiku nechápu, řekl Hamáček

„Vláda v tom zas dělá jen chaos. Oznámit nám obnovení modrých zón tři hodiny před jejich znovuobnovením nedává smysl. Proto vydám neprodleně nařízení o obnově platnosti modrých zón až 11. května. Tento termín jsme chtěli po vládě a je domluvený i s jednotlivými městskými částmi,“ reagoval na oficiálním twitterovém účtu primátor Hřib.

Vicepremiér a nový šéf Ústředního krizového štábu Jan Hamáček (ČSSD) se kritice brání. „Byla to věc, kde byla vláda pod obrovským tlakem měst a obcí, aby to zrušila. A když to zrušíme, tak je to zase špatně,“ podotkl ministr vnitra. Praha podle něj přitom sama ukázala, že dokáže reagovat velmi rychle a „věci si uspořádat po svém“ v řádu minut. „Kritiku moc nechápu. Buď to neměli chtít, a pokud to chtěli a my vyhověli, tak nechápu, proč nám za to nadávají,“ uvedl Hamáček.

Rezidentům prodlouží Praha oprávnění o dobu zrušení zón

Přesto v pondělí večer nesoulad v politických rozhodnutích způsobil zmatek na pražských radnicích. Například Praha 7, kde přitom dělá starostu jeden z magistrátních lídrů a poslanec Jan Čižinský (Praha sobě) informovala, že zóny placeného stání (tedy modrá, fialová i oranžová zóna) jsou od úterní půlnoci opět v platnosti. Správce webu později text upravil.

Magistrátní společnost Technická správa komunikací (TSK), která provozuje web Parkuj v klidu (kde jsou zatím informace ještě neaktualizované), ve twitterové diskuzi sdělila Hřibovi, že požádala některé městská části, aby v problematice parkovacích zón „respektovaly vedení Prahy, nikoliv nařízení vlády, která o dotčeném v rámci lokální politiky nerozhoduje.“

Primátorův náměstek pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě) napsal: „Nikdo nemusí narychlo přeparkovat a všem prodloužíme oprávnění o dobu, kdy byly zóny zrušeny.“ Vedení metropole nyní pracuje na technickém řešení kompenzace rezidentů.

Hřib pak ještě zdůraznil Pražanům, že v době nouzového stavu je potřeba dodržovat dopravní předpisy. „Nelze tedy ani teď volně parkovat na chodníku, přechodech pro chodce, nebo uprostřed ulice, jak to v posledních dnech v našem městě zlidovělo,“ tweetoval v noci z pondělí na úterý.