Oboustranný zápal plic způsobený koronavirem. S takovou diagnózou skončil v nemocnici v brněnských Bohunicích. „Zachránilo mě až experimentální antivirotiku Remdesivir. S jeho podáním jsem neváhal ani minutu a souhlasil. Deset dní jsem měl vysoké horečky a nic mi nepomáhalo. Po první dávce jsem se mohl ze dne na den konečně pořádně nadechnout a můj stav se začal výrazně lepšit,“ říká čtyřicetiletý muž.

Podle svých slov se zřejmě nakazil na jednom z festivalů v regionu. Vše odstartovala úporná bolest hlavy a malátnost. Přidaly se vysoké teploty, které střídala zimnice. „Říká se přece, že chlapy hlava nebolí. Já myslel, že mi praskne. Šest dní tahem ukrutná bolest. Byl jsem jako mátoha. Nedokázal jsem stát a ani si ohřát jídlo. Jen jsem ležel. Původně jsem si myslel, že to bude nějaká střevní viróza. Venku bylo třicet stupňů a já se klepal zimou pod peřinou,“ vzpomíná.

Po devíti dnech skončil v nemocnici na kapačkách, které ale vůbec nezabíraly. Byl na pokraji kolapsu. „Hlavně psychicky jsem na tom byl dost špatně. Nevěděl jsem co mi je a můj stav se vůbec nelepšil. Pak mi vyšel pozitivní test na koronavirus. Měl jsem oboustranný zápal plic a s těžkým průběhem,“ dodává Komínek.

Následoval převoz do nemocnice v brněnských Bohunicích, kde strávil týden. Nyní je už doma a karanténa mu končí v úterý. „Spousta lidí koronavirus podceňuje a myslí si, že se jich to netýká. Nedokážu odhadnout co by se stalo, kdyby mi nedali Remdesivir. Radši na to nemyslím. Důsledné dodržování hygieny, nošení roušek v uzavřených prostorách a měření teploty na exponovaných místech podle mě má smysl. Ale hlavně je to o lidech a jejich zodpovědnosti,“ tvrdí muž.

Nikoho dalšího podle jeho slov z okruhu rodiny a nejbližších zmíněná nákaza nezasáhla. Obavy měl hlavně o maminku, se kterou žije ve společné domácnosti. „Naštěstí její test na koronavirus byl negativní,“ uzavírá Komínek.