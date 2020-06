Ta zpráva, navzdory mínění samotného majitele, loni v červnu vyvolala velké pozdvižení. Na podnět bývalého zaměstnance vyhlášený podnik v centru Ostravy tehdy navštívili kontroloři.

„Ve skladu jsme objevili skladované hotové pokrmy, z uskladněného masa kapala krev, takže mohlo dojít ke kontaminaci pokrmů,“ upozornil tehdy Radoslav Pospíchal ze Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) s tím, že provozovatel také skladoval čerstvé pečivo společně s vyřazeným plesnivým pečivem, z čehož opět plynulo riziko kontaminace.

Potravinářští inspektoři U Rady našli i uchovávané dančí maso na guláš, které vykazovalo známky rozkladu a vyskytovala se na něm plíseň. Nalezli i prošlý nakládaný hermelín. Při dvou následných kontrolách už zjistili, že restaurace přijala nápravná opatření.

ODSOUZENÝ KUCHAŘ

Podnik kvůli tomuto prohřešku čelil bezmála rok správnímu řízení. Mimo to však byl za další závažný počin, který se odehrál už minulý rok v dubnu, odsouzen tamní kuchař, který podle výpovědí u soudu upekl zhruba dvanáct kilogramů uzených žeber, tamní vyhlášenou specialitu, avšak z masa, na němž se nacházela bílá plíseň, kterou před tepelnou úpravou odstranil.

Kuchař to přiznal s tím, že takto přichystal zhruba osmnáct porcí. Za toto obecné ohrožení zdraví byl na konci léta u Okresního soudu v Ostravě odsouzen k šesti měsícům vězení s podmíněným odkladem na zkušební šestnáctiměsíční lhůtu. Navíc musel pověsit kuchařské řemeslo na hřebík, a to na čtrnáct měsíců.

LEPŠÍ ZPRÁVY

Mnohem pozitivnější zprávu obdržel majitel Marián Bavlšík v uplynulých týdnech. Vedené správní řízení, v němž restauraci hrozila až desetimilionová pokuta, skončilo beztrestně. A paradoxně za to může „kat“ živnostníků a restauratérů – koronavirus.

„Vzhledem k tomu, že ukončení správního řízení, které je možné ukončit až po uplynutí procesních lhůt, časově kolidovalo s nouzovým stavem a uzavřením provozoven společného stravování, bylo od uložení pokuty upuštěno,“ řekl Deníku mluvčí SZPI Pavel Kopřiva s tím, že cílem inspektorů v uplynulém období bylo nezpůsobovat provozovatelům ještě větší problémy.

Dodal však, že prohřešek byl restauraci přiznán a bylo uloženo napomenutí. „V provozovně budou realizované další kontroly, které ověří trvalost nově nastavené hygienické praxe. Při zjištění dalších pochybení bude kontrolované osobě k tíži opakování prohřešků, což SZPI vždy promítá i do výše pokuty,“ upozornil Kopřiva.

MAJITEL: KONSPIRACE!

Zdroj: Archiv SZPI

Snímky, které Státní zemědělská a potravinářská inspekce pořídila loni v červnu v dříve vyhlášené Restauraci U Rady v centru Ostravy. „Nevím o jakých snímcích mluvíte, já jsem žádné neviděl. A polovina z nich je notně upravena,“ reagoval včera majitel podniku Marián Bavlšík.

Deník ohledně reakce na rozhodnutí inspekce majitele Restaurace U Rady Mariána Bavlšíka kontaktoval. Ten však místo pokory a omluvy svým hostům vypěnil. „Dostal jsem normální, asi třicetistránkovou zprávu, nic o koronaviru se tam nepíše. Tak přestaňte lhát. A proč nebyl uložen trest? Protože k tomu neměli důvod, všechno bylo smyšlené,“ láteřil Bavlšík, který celou kauzu označil za konspiraci.

„Normálně přijde na kontrolu jeden člověk, ne osm ze čtyř různých institucí. Mně už nikdo víc neublíží. Teď přišel koronavirus, to je další rána. Nemám ani korunu, tak už to pochopte. Víc k tomu nemám co říct,“ dodal Bavlšík, který ještě loni, pár dnů po provedené kontrole, přiznal: „Jsme tým a je to chyba celé restaurace.“