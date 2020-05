Přes dva měsíce museli zájemci o ubytování zapomenout na zamluvení hotelového pokoje nebo na den strávený v kempu. Vynucené uzavření bylo součástí opatření proti virové epidemii. Zasáhla i kemp Olšovec, který se nachází na Blanensku. „Ztráty jsou vysoké. Naše zisky zatím poklesly asi o třetinu,“ prozradil ředitel Aleš Pokorný.

Na zaplnění volných termínů si však nemůže stěžovat. „Už červenec máme třeba úplně plný, podobné to pak je až do půlky srpna. Lidé mají o ubytování velký zájem,“ potvrdil Pokorný.

Ve složitější situaci jsou v hotelech, kde mnohde závisí na přízni turistů. Je to případ také Grandhotelu Brno. „Zahraniční návštěvníci tvoří během sezony obvykle dvě třetiny z celkového počtu. Musíme se tak spoléhat především na domácí hosty, kteří ale výpadek podle současného vývoje nezaplní. Očekáváme ztráty řádově v desítkách milionů korun,“ uvedl ředitel hotelu František Sedlák.

Do budoucna však hledí optimisticky. „Aktuálně jsme na obsazenosti sedmnácti procent z celkové kapacity. Příjemně nás to pro první den překvapilo. Naznačuje to pozitivní vývoj,“ doplnil Sedlák.

Otevírají nejen velké hotely, ale i malé penziony. Týká se to i penzionu Sirius ve Vyškově, který funguje jako rodinný podnik. „Máme deset pokojů pro čtyřiadvacet hostů. Poslední měsíce jsme počítali ztráty kolem šedesáti procent oproti minulému roku. Nyní máme na příštích čtrnáct dní obsazenost od osmdesáti do devadesáti procent, takže se náš penzion zase začíná zaplňovat,“ prozradil za provozovatele Filip Nezdařil.

V pondělí otevřel i Rekreační areál Výr u výrovické přehrady na Znojemsku. Oblíbený kemp tak začíná pomalu ožívat. Veseleji v něm bude už o tomto víkendu. „Už se nám hlásí lidé s obytnými auty a karavany. Na víkend už budeme mít plný penzion. Lidé jsou velmi natěšení a zájem o ubytování je aktuálně větší než obvykle,“ řekl majitel rekreačního areálu Karel Mucha.

Už v pondělí otevřela i restaurace. „Hosté si mohou dát občerstvení a lehké jídlo, o víkendu už nabídneme kompletní servis,“ slíbil Mucha.

Jak majitel dodal, omezení kvůli koronaviru jej připravilo o statisíce korun. „Třináctého března jsme měli mít první víkendovou akci. Měly to být oslavy narozenin pro V.I.P. klienta. Měli jsme mít svatby a další akce, které však nakonec všechny padly,“ naznačil Mucha.

O tom, kolik provozovatelů nakonec v kraji otevřelo, ještě chybí ucelená statistika. „Všichni to ale určitě nebyli. Jsou případy, kdy hoteliéři museli uzavřít natrvalo,“ dodal prezident Asociace hotelů a restaurací České republiky Václav Stárek.

Hoteliéři znovu nabízejí ubytování



• od pondělí otevírají provozovatelů hotely, kempy i penziony

• umožňují zpravidla dopředu rezervace

• velký zájem je o kempy – některé jsou naplněné až do srpna

• především provozovatelé hotelů v Brně postrádají zahraniční návštěvníky, kteří tvoří za normálních okolností mnohdy za celou sezonu velkou většinu hostů

• po více jak dvou měsících na nule může být pokles zisků až šedesátiprocentní

• podle údajů Asociace hotelů a restaurací České republiky v některých případech hoteliéři výpadek příjmů neustáli