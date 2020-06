Dešťové srážky zejména v posledních dvou týdnech daly zemědělcům naději na lepší úrodu než tomu bylo na přelomu dubna a května. Tehdy v České republice panovalo počasí s nadprůměrnými teplotami a beze srážek. Odborníci mluvili o nejhorším suchu za posledních 500 let. Půda na polích byla suchem popraskaná, dobře nevypadaly ani porosty. Vůbec nejhůře na tom byli pěstitelé máku, někteří museli porosty zaorat. Situace se díky srážkám na polích o poznání zlepšila.

„Celkově mohu říci, že srážky výrazně pomohly porostům a na polích to vypadá dobře. Je ovšem pravda, že srážky byly velmi nerovnoměrné. Zatímco třeba na Kolínsku spadlo až padesát milimetrů, na Kutnohorsku pětačtyřicet milimetrů, na Mladoboleslavsku pak 30 milimetrů, na Mělnicku 23 milimetrů, na Rakovnicku pak napršelo od 25 do 40 milimetrů,“ reagoval na dotaz Deníku Jaroslav Mikoláš, předseda středočeské agrární komory s tím, že rozhodně není důvod k přehnanému optimismu. Naopak. Podle Jaroslava Mikoláše zemědělce čekají rozhodující měsíce před sklizní.

„Po loňské zkušenosti, kdy koncem května vypadaly porosty na polích velmi pěkně a pak přišel červen s celkem sedmnácti tropickými dny a navíc s téměř beze srážek a následoval velmi podobný červenec, je tak zatím velmi předčasné mluvit o podobě úrody. Sklizeň je ještě daleko,“ poznamenal předseda středočeské agrární komory a jedním dechem dodal: „Rozhodující bude počasí. Srážky rozhodně neměly vliv na stav hladiny podzemní vody, které je v regionu na padesáti až šedesáti procentech dlouhodobého normálu. Rostliny čerpají vláhu jen ze srážek, jsou tak mnohem náchylnější na sucho a teplo.“

Kdo sklidí úrodu?

Dlouhodobé sucho je sice největším problémem zemědělců i nás všech, ale rozhodně není jediným. Kvůli celosvětové epidemii nového typu koronaviru způsobujícího nemoc Covid-19 a vládním opatření se nyní řeší, kdo pomůže sklidit úrodu.

„Chmelaři si problém nakonec vyřešili. Do chmelnic vyrazili dělníci z podniků, kde byl omezený provoz, studenti či je sehnaly agentury. Samozřejmě s vícenáklady kvůli hygienickým a bezpečnostním opatřením. Navíc tito noví brigádnici se museli práci učit, měli nízký výkon. I tak jim ale za pomoc děkujeme. Nyní končí druhé zavádění na chmelnicích. Je otázka, jak to bude se sklizní ovoce, zeleniny a chmele. To je věc, která se řeší, a to včetně možného příjezdu zahraničních brigádníků.

Přivaděč vody

Nejhorší situace v souvislosti se suchem je dlouhodobě na Rakovnicku. V budoucnu by zde měly vyrůst dvě nádrže, a to u Šanova a Senomat, které by měly korigovat průtok v Rakovnickém a Kolešovickém potoce. Vzniknout by měla také přehrada u obce Kryry, odkud by následně vodovodní přivaděč přiváděl vodu do povodí Rakovnického a Kolešovického potoka. „Tlačíme na vyšší místa, aby se věci daly znovu do pohybu. Především pak na výstavbu zmíněného přivaděče. Dokud nebude přivaděč a kryrská nádrž, pak nemůžeme využívat plánované nádrže pro zavlažování,“ dodal Jaroslav Mikoláš.