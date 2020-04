„Právě vrcholila naše jarní sezona, ale okamžitě po vyhlášení nouzového stavu jsme uzavřeli provoz Vodního a Saunového světa, Fitness, SPA a Balneo Medical. Z gastroprovozů zůstal jen rozvoz jídel restaurace Athena Grill přes Dáme jídlo a rozvoz zaměstnanecké stravy pro náš holding a obchodní zónu Čestlice – Průhonice. S ukončením provozu aquaparku utlumil svou činnost i hotel, který nemůže poskytovat restaurační a konferenční služby,“ vyjmenovává důsledky opatření kvůli koronaviru Vladana Horáková – generální ředitelka Aquapalace Praha.

Podle jejích slov to sice pro personál firmy znamená nejistotu, ale zatím nikoho nepropustili, dokonce ani nováčky ve zkušební době. „Celkem se ctí jsme se poprali s výplatami za březen, kdy doslova pět minut po dvanácté přišla vláda s převzetím 80 procent nákladů na mzdy ze superhrubé mzdy do výše 39 tisíc. A nyní čekáme, jak se bude situace dále vyvíjet,“ dodává.

Jsme doslova posedlí hygienou

Koronavirem zatím nikdo z firmy nakažen nebyl. Je to dáno i tím, že hygienické normy jsou zcela běžně nastavené na maximum i v běžném provozu aquaparku. „Jsme doslova posedlí čistotou a hygienou v celém areálu, platí pro nás velmi striktní hygienické normy, které plníme – trojitá ochrana vody proti bakteriím a virům, pravidelné střídání antivirucidních prostředků na úklid ploch z důvodu jejich možné retence atd. Navíc již od března platila přísná pravidla karantény pro zaměstnance, kteří se vraceli z dovolených. Nyní jsou již všichni mimo karanténu,“ popisuje Vladana Horáková.

Provoz Aquapalace Praha je teď financován z výnosů z jarní sezóny. Z důvodu nouzového stavu sice provozovatel přišel o její část, ale výsledky ledna a února 2020 prý byly mnohem úspěšnější než předchozí roky. Samozřejmostí také je že se bude prodlužovat platnost vstupenek, které propadnou v období, v němž bude aquapark uzavřen. „Všechny již zakoupené produkty budou prodlouženy o dobu nucené uzavírky,“ potvrzuje generální ředitelka.

Až se brány areálu otevřou, mohou se jeho návštěvníci těšit na různé inovace. „Snažíme se maximálně využít té negativní situace jako výhody – pustili jsme se do stavebně náročných oprav a renovací, které bychom v běžném provozu nemohli realizovat bez omezování atrakcí. Měli jsme tyto práce již připravené včetně financování, vše již tedy běží plným proudem. Dokončujeme i největší letošní novinky – podvodní hudbu, vodní bar a nové vířivky v Paláci Dobrodružství,“ vyjmenovává Vladana Horáková.

Žádná věž neroste do nebe

A jak dlouho se podle ní dá provozovat aquapark, do kterého nesmí chodit lidi? „To je zajímavá otázka, na kterou má každý provozovatel asi jinou odpověď. Jak jsme zjistili, hlavu si s tím příliš nelámou městské bazény a aquaparky, ty si pomohou dotacemi a z veřejných zdrojů, tam se ztráty neřeší. Soukromí provozovatelé ale na žádné dotace a cizí zdroje nedosáhnou, stát ušlý zisk také kompenzovat nebude.

Takže začíná boj o přežití - šanci mají ti s dostatečnou hotovostí, loajální klientelou, ale i loajálními zaměstnanci… "Budeme se snažit vydržet co nejdéle bez propouštění zaměstnanců, to je to poslední, k čemu bychom chtěli přistoupit,“ tvrdí ředitelka Aquapalace Praha s tím, že by pomohlo, kdyby byl známý termín, kdy opatření kvůli koronaviru skončí.

„Stačil by alespoň náznak… Podnikatelská nejistota je to nejhorší, na základě obav o budoucnost již mnoho podnikatelů panikaří a zbavuje se všech zaměstnanců. My stále věříme, že to zvládneme, ale chtělo by to už nějaký signál, světélko na konci tunelu. Modlíme se za červen, červenec.“

I přesto, jaká je dnes situace v Česku se na ní dá najít také něco pozitivního. „Žádná věž neroste do nebe… Na každé krizi je pozitivní její konec a následná sebereflexe – už nic nebude jako předtím. Lidé si budou více vážit práce, cena práce půjde opět dolů a my se budeme za každou cenu udržet a hýčkat si naše klienty a návštěvníky. Ti se mohou těšit na skvělé služby a zábavu, kterou si všichni opravdu vrchovatě zaslouží,“ uzavírá Vladana Horáková.