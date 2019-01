PRAHA - Protipovodňová opatření nejsou dostačující. Takto ve včerejší anketě odpovědělo 80 místních obyvatel, spokojeno je 16 lidí. Ti včera diskutovali v rámci Dne s Deníkem se starostkou o stavebních změnách v městské části.

„Tento rok by výstavba měla začít,“ řekla v diskusi starostka městské části Praha- Zbraslav Renata Hůrková. „Stavba protipovodňové ochrany podél celé Zbraslavi může trvat kolem dvanácti měsíců,“ doplnil projektant protipovodňových opatření Michael Trnka. Celkem 85 procent ochrany by měly tvořit pevné zdi, zbytek se bude skládat z mobilních stěn, upřesnil Trnka.

Dnes Zbraslav chrání nový krizový plán. „Pokud by se k nám blížila velká voda, tak jsme schopni rychle informovat obyvatelstvo telefonem, textovými zprávami nebo pomocí internetu,“ uvedla Hůrková. Také starousedlík Zdeněk Nuc využil možnosti klást dotazy přímo starostce městské části: „Budou se kombinovat protipovodňové a protihlukové bariéry?“ Na tuto otázku však radnice nezná odpověď. „Projekt na protipovodňové zábrany se měnil několikrát, proto nemůžeme říct, jestli jeho aktuální verze se spojením počítá nebo ne,“ řekla Hůrková. Právě z důvodu změn v projektu není v současné době znám ani přesný časový harmonogram.

Obnova náměstí

Další změnou na Zbraslavi bude přestavba centrálního náměstí. „Počítáme se zavedením jednosměrného provozu a vybudováním kruhového objezdu,“ oznámila Hůrková. Stavba by měla začít do tří let. Zbraslavský obyvatel Pavel Kunc se zajímal o to, jak bude po rekonstrukci náměstí zajištěno zásobování zdejších obchodů. „Například ulice před drogerií zůstane beze změny,“ odpověděla starostka. Témat k diskusi bylo nespočet. V koutku nazvaném otevřená radnice mohl se starostkou diskutovat každý.

„Několik soukromých pozemků na Zbraslavi je znehodnoceno, protože byly zařazeny do městské zeleně,“ upozornila Sylva Santarová. „Je to záležitost z 90. let a tehdy majitelé zmíněných pozemků bohužel na změny nereagovali včas,“ řekla Hůrková. Takový pozemek ztrácí na hodnotě, protože se na něm nesmí stavět a dá se prodat pouze za cenu lesa. Podle informací radnice už pro majitele cesta zpět nevede.