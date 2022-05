Zpátky do 70. a 80. let! V Obchodním domě Kotva se otevírá Retro muzeum

Všudypřítomný umakart, čekání na vysněnou skládačku za poslechu Jiřího Korna na gramodesce. Zní vám to povědomě? Husákovy děti a jejich rodiče jistě tuší, ale co mladší generace? Přijďte si zavzpomínat a seznámit omladinu s historií do Retro muzea Praha! Veřejnosti se otevírá ve čtvrtek 19. května.

Retro muzeum otevírá své brány. Běžte si připomenout 70. a 80. léta do Kotvy. | Foto: Retro muzeum Praha