Zlatá děvčata! Taneční aerobic AC Olympia slaví skvělé úspěchy

Čtenář reportér Čtenář

/FOTOGALERIE/ Děvčata z AC Olympia z Petřin zahájily první post-covidovou sezónu velmi úspěšně. Po dvouleté absenci veškerých soutěží týmy kategorie Děti (8–10 let) se skladbou Zlaté rybky, Kadetek (11–15 let) se sestavou Vítejte v Disneylandu a Juniorek (nad 15 let) se skladbou Srdcové královny získaly na soutěžích Žij pohybem v Modřanech, Dvorská jednička ve Dvoře Králové nad Labem, Čáslavském čtyřlístku a Čelákovické Duběnce celkem dvanáct zlatých medailí! Děvčata si zaslouží uznání a všichni doufají, že budou ve sbírání úspěchů pokračovat.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte