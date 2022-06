FOTO: Vzhůru mezi hvězdy! Hurvínek večer 25. května odletěl do vesmíru!

Čtenář reportér Čtenář

/FOTOGALERIE/ Letět do Vesmíru, to je rozhodně výzva! Stejně tak je někdy výzva vědět, kdy se tak stane. Hurvínek, který měl jako první loutkonaut proletět zemskou atmosférou na konci června 2022, se hlásil na startu o něco dříve! V pořadí 11. česká družice, na jejíž palubě je dvoucentimetrový skleněný "loutkonaut" Hurvínek odstartovala na oběžnou dráhu planety Země 25. května 2022 ve 20.27 hodin našeho času a do kosmického prostoru ji vynesla raketa Falcon 9 společnosti SpaceX z floridského mysu Cape Canaveral.

Zleva: interpret Spejbla a Hurvínka Ondřej Lážnovský, vodič Hurvínka Michal Barták a kosmonaut Vladimír Remek. | Foto: DSH