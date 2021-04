Další ze série výstav ve výloze připravilo žižkovské kulturní centrum Vozovna. Projekt s názvem Imago tam představuje módní návrhářka a kreativní ředitelka galerie Harddecore Josefina Bakošová. Její modely můžete potkávat i v řadě filmů, nosí je například Bára Poláková, Lenka Krobotová nebo David Koller. Kolekce Imago se poprvé objevila v kutnohorské galerii GASK.

Ukázka z výstavy Josefiny Bakošové. | Foto: Petr Machan

„Kolekce je především o přerodu,“ vysvětluje Bakošová. „Imago z přírodovědeckého hlediska znamená přerod čtyřstupňový od vajíčka až po překrásného motýla. Miluji hodně dlouhé zadní díly – ať jsou to košile, nebo šaty – vlastně takové ,krovky‘. Zvolila jsem košili, která má opravdu výrazně delší zadní než přední díl. Může to souviset s motýlem, ale nemusí. Je to takový broučkovitý způsob přemýšlení.“