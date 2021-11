Náves kolem třeboradického rybníka i nedaleké okolí znovu ožilo světem čar, kouzel a tajemna. Plíživá mlha letos skrývala i úplně nové bytosti z onoho světa. V zahradě kostela byla temná zóna pro opravdu otrlé nebojsy! No, mráz z toho běhá po zádech ještě teď…

Děti dostaly kouzelná světýlka a kdo z malých nebojácných odvážlivců překonal všechny nástrahy a světýlko uchránil, dostal v cíli odměnu. Odměnou pro všechny pak byla úchvatná ohnivá show.

Děkujeme moc všem, kdo nám pomohli to celé zařídit a všem návštěvníkům. Podle reakcí, které přicházejí, jste si to užili a líbilo se vám to. A to nás těší. Stejně tak ale potřebujeme vědět, jestli je z vaší strany něco, co by se dalo do příště vylepšit…

Autor: Kolektiv spolku LíPa Třeboradice

Děkujeme za příspěvek a i vy nám neváhejte posílat ty vaše!