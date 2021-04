Existuje několik druhů hyperpigmentací neboli nechtěných tmavých skvrn na pokožce, které se liší způsobem vzniku a mnohdy také možnostmi jejich odstranění. Mezi hlavní faktory vzniku patří UV záření, hormonální dysbalance, zánětlivá ložiska na kůži, stáří a narušení kůže po zákrocích. Důležitou roli ve vzniku hyperpigmentací hraje i genetika. Všechny zmíněné vlivy se velmi často mezi sebou kombinují. Ženy tmavších fototypů jsou vznikem pigmentových skvrn ohroženy nejčastěji.

Jak vlastně vzniká pigment v kůži?

Ve spodních vrstvách epidermis, u tzv. bazální membrány, se nachází buňky melanocyty, které jsou zodpovědné za vznik pigmentu - melaninu.Vznik melaninu je složitý chemický proces, na kterém mají podíl enzymy, bílkoviny a hormony.

Melanocyty svými četnými výběžky dosahují až k povrchovým vrstvám epidermis a zásobují kožní buňky melaninem, tím vznikne finální ztmavnutí pokožky.

Hormonální vliv

Kolísavá či zvýšená hladina ženských pohlavních hormonů je častou příčinou vzniku hyperpigmentací. Ženské hormony estrogen a progesteron zvyšují tvorbu melaninu a tím vznik tmavých skvrn.

V průběhu těhotenství může tzn. těhotenská maska – chloasma/melasma potrápit až 70 % žen, kdy se obzvláště v obličeji objeví nepravidelné tmavé skvrny. Na vzniku tmavých skvrn může mít však svůj podíl i hormonální antikoncepce či hormonální léčba.

Hyperpigmentace a věk

Věkem se mění fyziologické vlastnosti kůže a na kůži se vlivem UV záření objevují tzv. stařecké skvrny (solární lentigo). Jsou to nepravidelné světle hnědé skvrny objevující se na místech vystavených slunečním paprskům. Takže nejčastěji je vídáme na obličeji, uších, krku, dekoltu a na hřbetech rukou.

Jak tomu předcházet?

Nejlepším způsobem, jak vzniku stařeckých skvrn předcházet: Ochrana před UV paprsky už od mládí, protože čím více se po celý život opalujeme a neužíváme denně UV ochranu, tím větší riziko vzniku stařeckých skvrn u nás vzniká. Naše pleť má sloní paměť. Jak se k ní po celý život chováme nám ve stáří vrátí. Látky s fotosenzibilizujícím efektem.

Na vzniku nevzhledných tmavých skvrn mohou mít podíl i látky zvyšující citlivost k UV záření, tzv. fotosenzibilizující látky.

Nejčastější viníci:

bylinné směsi (například třezalka)

některé skupiny léků (jako antibiotika, analgetika, nesteroidní antiflogistika, antikonvulziva, antimykotika a mnohé další)

Při jejich užívání je ideální se kontaktu se sluníčkem úplně vyhnout a při pobytu venku se chránit vhodným oděvem a UV ochranou s vysokým ochranným faktorem. Pozánětlivé hyperpigmentace Neboli PIH (postinflammatory hyperpigmentation) vzniká v důsledku zánětu kůže, jako je tomu například u akné, ale i ekzému apod. Vlivem zánětlivého procesu v kůži vzniká vyšší produkce melaninu a tím ztmavnutí projevů kožního onemocnění. Pokud se k tomu ještě přidá vliv UV záření, je celý proces ještě zesílen.

Hyperpigmentace jizev

Každá jizva vzniklá po zákroku na kůži je křehká novotvořená tkáň se sklonem k výraznému ztmavnutí v kontaktu se slunečními paprsky. Nové jizvy je nutné před sluncem chránit, a to několik měsíců po jejich vzniku. Na trhu dermokosmetiky je široká nabídka produktů, které jizvu, jak hojí, tak obsahují vysoký UV faktor k její ochraně.

Jak nechtěnému zbarvení kůže předcházet?

Nejlepší prevencí vzniku hyperpigmentací je vhodná denní rutina v péči o pleť a důsledná fotoprotekce. UV ochrana by měla být obsažena v denní péči každého z nás a ideálně by měla být v průběhu dne i její aplikace opakována. Používat bychom měli přípravky s obsahem UVB i UVA ochrany s nejvyšším faktorem, a to opravdu každý den, i když slunce zdánlivě nesvítí.

UVA paprsky jsou totiž aktivní celoročně nejen v letních měsících. Prochází i sklem a jsou důvodem stárnutí naší pleti a vzniku nechtěných tmavých skvrn a vrásek. Kromě UV ochrany: Je doporučení vhodné v boji za sjednocenou pletí zařadit do péče o pleť preparáty s obsahem aktivních látek jako jsou jako VIT C, niacinamid, retinoidy, kyselina azealová, kyselina kojová a další….

A pokud skvrny již vznikly? Co s nimi?

V dermatologických ambulancích a centrech estetické medicíny je po konzultaci s lékařem možno s pigmentovými skvrnami bojovat pomocí chemických a retinolových peelingů, laserových ošetření event. kryoterapií. Důležitá je konzultace s odborníkem, který vybere tu nejvhodnější terapii Vám přímo na míru.

Jana Madajová