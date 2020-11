Jsme mezinárodní jesličky pro děti od 1 roku s hudebním programem a důrazem na rozvoj emoční inteligence.

I vychovatelky se učí

Navštěvují nás děti různých národností, a proto u nás uslyšíte nejen češtinu, ale také angličtinu, francouzštinu, španělštinu. Někdy je třeba naučit se z dalšího jazyka alespoň pár vět, aby se nově příchozí dítě cítilo bezpečněji.

Pro dítě cizinců zpravidla není jednoduché ocitnout se v novém prostředí s neznámými lidmi a nesrozumitelným jazykem. Toto je však vzájemná "výpomoc", protože jak tyto děti rostou a začínají mluvit, učíme se jejich jazyk zase my od nich.

Hudba a umění

Náš program je z velké části zaměřen na hudbu. Každý den děti hrají na různé jednoduché hudební nástroje úměrné jejich věku, jako například bubínky, cinkátka, ťukátka apod. Denně také tančí a zpívají s doprovodem klavíru. Tancem si procvičují motoriku, paměť, soustředění, intonaci, rytmus.

Ve výtvarných činnostech děti tvoří svá umělecká díla pastelkami, vodovkami, mohou také používat modelínu apod. Před obědem většinou jdeme ven trochu se proběhnout. Odpolední klidná siesta v postýlkách je pro naše děti samozřejmostí. Ještě jsou malé a potřebují si odpočinout.Několikrát do roka k nám zveme Dřevěné divadlo, které se dětem moc líbí.

Pomáháme i rodičům

Možná byste nevěřili, co všechno lze s dětmi 1-3letými vytvářet, co je můžete naučit a co se můžete naučit také od nich. Práce s dětmi tohoto věku je velmi zodpovědná. Někdy trochu náročná, ale krásná. Máte totiž dost velký vliv na vývoj a příští život těchto malých človíčků.

Výchovou dítěte mezi ostatními dětmi pomáháme nejen jim samotným poznávat postupně život mimo domov, ale také jsme prospěšní jejich rodičům. Maminky se například mohou vrátit ke svým profesím anebo si jen tak odpočinout. Všichni víme, že dobrá máma je spokojená máma.

Pro malé dítě je určitě dobré zařadit ho alespoň občas do kolektivu. Naučí se spoustu nových věcí, pozná nové děti a bude lépe připraveno do školky. Jen je důležité najít vhodné prostředí a lidi, kterým věříte, že se budou o vaše dítě starat co nejlépe.

Mgr. EVA KLÁROVÁ

Modré nebe-Ciel Bleu, o.p.s.