Představení výstavy

Architekt Zdeněk Lukeš, který je odborným garantem projektu, zvolil pro tuto příležitost záměrně dnes už těžko představitelný prostor mezi Hlavním nádražím a Národním Muzeem. Na výstavě tak návštěvníci uvidí, jak vypadala dřívější noblesní Sadová třída s honosným parkem, kterou dnes nahradila Severojižní magistrála s nevábným parkem zvaným Sherwood.

Z výstavy 100 let metropole v srdci Evropy.Zdroj: archiv pořadatele akce„Sadová třída na rozhraní Nového Města a Královských Vinohrad patřila k reprezentativním pražským ulicím, kde vznikaly významné stavby. Bohužel některé byly koncem 60.let 20.století zbourány v souvislosti s budováním nejstarší části pražského metra a později i tzv. Severojižní magistrály. Jedním z nich byl například reprezentativní neorenesanční činžovní dům, projektovaný na sklonku devatenáctého století Antonínem Wiehlem a dekorovaný známým malířem Jakubem Schikanederem,“ vysvětluje dobovou situaci architekt Zdeněk Lukeš a dodává: „Z přívětivé a velkorysé ulice tak vznikla jakási dálnice v Praze, jež se stala současně i výraznou bariérou, oddělující čtvrti Nové Město a Vinohrady. Utrpěl i park Vrchlického sady, kdysi označovaný za nejkrásnější v Praze. Všechny tyto úpravy poškodily zásadním způsobem ráz ulice a staly se bezesporu jedním z nejarogantnějších příkladů nevhodných zásahů do struktury historického města.

Díky výstavě 100 let metropole v srdci Evropy tak ve virtuální realitě oživne atraktivní část centra Prahy, která měla být navždy zapomenuta. „Lokalita mezi Hlavním nádražím a Národním muzeem byla na základě dobových plánů a stovek fotografií vymodelovaná pro potřeby virtuální reality a návštěvníci si budou moci vybrané části ulice doslova projít,“ představuje podobu výstavy její ředitel Lukáš Nádvorník z agentury Media Park.

Podpora výstavy

Hlavním partnerem projektu je hlavní město Praha. Předseda výboru pro kulturu Jan Wolf ocenil vznik tohoto projektu: „Sto let je v dějinách Prahy krátký časový úsek. Přesto Praha za posledních 100 let udělala ohromný skok, který vidíme všude kolem sebe, a to i přesto, že v těchto letech zažila dva totalitní režimy, které se na ní podepsaly. O to větší význam má dnes výstava 100 let metropole v srdci Evropy, protože nám totiž ukazuje život a vývoj, kterým prošla a na druhou stranu na jakých základech byla budována.“ Dalšími partnery výstavy jsou Městské části Praha 1 a Praha 2, společnosti Pražská plynárenská a Pražská energetika.

Na projektu spolupracovala řada institucí: Národní památkový ústav, Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, Archív hl. města Prahy, Muzeum hlavního města Prahy, ČTK, Národní zemědělské muzeum, Dopravní podnik hlavního města Praha, Národní divadlo, Národní filmový archív a také projekt PRAHA 4D Milana Šimůnka. Realizátory akce jsou firmy WOW STUDIO Bratislava a KEY PROMOTION Praha.

Výstava je pro veřejnost přístupná zdarma a bude otevřena do 24. září. Projekt podporuje hlavní město Praha jako součást akcí k Předsednictví EU.

